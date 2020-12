La Iglesia insta a rechazar de forma explícita la eutanasia

···El portavoz de los obispos lamenta que el Gobierno no les haya respondido a su propuesta sobre incluir la religión en un área de valores. Así, preguntado por si se sienten ignorados por el Ejecutivo, considera que “los hechos hablan por sí mismos”. “Hemos presentado una propuesta escrita y no hemos recibido ninguna contestación formal”, subraya. Explica que la propuesta “fue recogida con interés” por parte del Ministerio de Educación, por lo que esperaban que “fuera contestada”, que les dijeran al menos: “Esto que presentan ustedes es viable o no es viable”. En todo caso, afirma que desde la Iglesia seguirán trabajando e “insistiendo” para que en el desarrollo legislativo de la ley y en su aplicación en las comunidades autónomas, la norma “pueda mejorar lo máximo posible”.