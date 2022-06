“La libertad de expresión está seriamente constreñida”

El cantante, guitarrista y líder de Ilegales, Jorge Martínez, considera que el grupo “probablemente esté en su mejor momento, o uno de los mejores”, cuando la banda cumple 40 años encima de los escenarios y está inmersa en plena gira de presentación de su último álbum, La Lucha por la Vida. Una gira tan especial como el propio disco, pues ofrece una puesta en escena espectacular para rememorar los clásicos más sonados de su extenso repertorio, junto a las nuevas canciones. Los temas clásicos, convertidos casi en himnos por fans de ambos lados del océano, reflejan la personalidad arrolladora de Jorge Ilegal y su música, ante las que nadie queda indiferente. Este legado está inmortalizado en una docena de álbumes de estudio, tres arrolladores discos en directo, e innumerables recopilatorios, que han servido para que el grupo reciba un disco de diamante honorífico por toda su carrera, la cual ha sido reflejada en el exitoso documental Mi vida entre las hormigas.

En esta entrevista, Martínez repasa la trayectoria del grupo, reflexiona sobre la naturaleza humana y muestra su satisfacción con un disco en el que artistas como Loquillo, El niño de Elche, Evaristo Páramos, Luz Casal, Dani Martín o Enrique Bunbury han puesto voz a sus canciones, la gran mayoría, nuevas.

Así, y en pleno 2022, tras cuatro décadas de música, el cantante afirma que Ilegales “probablemente esté en su mejor momento, o uno de los mejores” y, como banda, “goza de muy buena salud”.

“No sé lo que aguantaremos, algún día me tengo que desparramar en los escenarios; de momento, parece ser que las enfermedades no han conseguido machacarme”, afirma con sorna.

Lo hace poco después de someterse a una operación que obligó a aplazar su concierto en Zaragoza, en marzo, que iba a ser el primero de la gira: “Fue una operación simple, yo quería hacerlo igual, pero me aconsejaron que lo retrasase al menos un poco”, explica.

El ‘tour’ en el que se encuentra inmerso presenta un disco, La Lucha por la Vida, que toma por título el de la trilogía de Pío Baroja (compuesta por La Busca, Mala Hierba y Aurora Roja) y que hace referencia a la propia existencia de Ilegales, “una banda que ha estado con frecuencia atrapada en circunstancias muy adversas; nos ha pasado de todo”.

En ese trance de pelear por la vida, Martínez reflexiona sobre un aspecto, la tensión, que considera “necesaria” y, para ello, alude a la propia naturaleza: “Los animales, cuando están en los zoológicos y tienen la comida resuelta y el espacio acaban enfermando psicológicamente, empiezan a hacer cosas raras y acaban degenerando”.

Por eso mismo, se muestra convencido de que “tener problemas es bueno”, ya que, cuando estos faltan, “es que estás listo para la fosa o para el nicho”. Volviendo a su nuevo disco, que considera “muy bueno” y que va a generar atención “durante muchísimo tiempo”, apostilla que su banda no puede colgarse todas las medallas, puesto que recibieron “ayuda externa en abundancia y de gran calidad”.

“Sabíamos lo que no queríamos hacer, que era un disco al uso que recuperara todos los éxitos en las voces de compañeros de profesión más o menos famosos; usamos un método comercialmente menos recomendable, pero yo creo que, artísticamente, infinitamente mejor”, destaca sobre este LP, en el que solo Enrique Bunbury repasa uno de los clásicos de Ilegales, Ángel exterminador.

Una canción que, a su juicio, “es difícil” de cantar y que el vocalista aragonés la interpretó “con gran solvencia”, por lo que muestra su extrañeza ante la retirada de Bunbury: “Tengo que decir que no entiendo muy bien lo de Enrique porque está en plenitud de facultades”, afirma.

“Cuando llegó la grabación de Enrique, que la grabó en Los Ángeles porque estábamos en plena pandemia, nos sorprendió con la facilidad que llegó al tono de la canción; la canta a un modo muy Bunbury y muy ‘ilegal’, y no es tan fácil porque las canciones de Ilegales, muchas de ellas y esta en concreto, son casi imposibles”, relata.

Por ello, lamenta la retirada de los escenarios del cantante: “Estaba haciendo cosas muy interesantes, más que lo que había hecho en tiempos pretéritos, me parece una seria pérdida. Pero bueno, es su decisión; de todos modos, hablaré con él en algún momento, no sé, tiene que haber una técnica que permita continuar con su carrera”.

El disco lo abre Loquillo con Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido, canción que entre sus letras cuenta con la frase ‘no pienso lo que digo, digo lo que pienso’, una actitud que afirma compartir con el catalán: “A veces, no pensamos mucho las cosas y yo creo que ser demasiado reflexivo puede inducir a error, a serios errores”.

Sin embargo, observa que expresarse con libertad en los tiempos actuales resulta más difícil que en el pasado, “sobre todo, no por censores como los que hubo en su tiempo, que eran unos profesionales a sueldo del régimen, ahora hay censores vocacionales y abundan de tal manera que casi no se puede decir nada”, lamenta.

“La libertad de expresión está seriamente constreñida”, insiste el músico sobre un momento en el que proliferan los ‘trols’ de internet y en el que “la gente es muy valiente detrás de un teclado de ordenador”.

En esa lucha por la vida que reivindica, el líder de Ilegales también considera que “ser manso es altamente peligroso”, en un momento en el que “se nos está intentando educar para la mansedumbre”.

“Todavía había gente clamando por no enviar armas -en referencia al conflicto en Ucrania-, pero cuando alguien te está apuntando y quiere matarte, la mansedumbre no debería plantearse jamás, es un peligro”, destaca.

De hecho, este concepto también tiene encaje en su último disco, en la canción Si no luchas te matas: “La canta Evaristo conmigo, al que se le puede acusar de muchas cosas, pero de manso, no; es bastante combativo y hace muy bien en serlo”.

El directo de Ilegales es considerado, desde que apareciera el grupo en 1982, como uno de los más espectaculares de España. Los músicos encadenan con energía y perfección un repertorio en que cada tema es memorable, lo que ha hecho que Ilegales sean una de las bandas más taquilleras de nuestra escena; de ahí que en muchos de sus conciertos se agoten las entradas muchos días antes de cada actuación. Sobre la intensidad que imprime en sus directos, Martínez explica: “Dar un concierto se trata, sobre todo, de salir al escenario, volverse loco y recuperar esa cordura perdida justo a tiempo, y es un ejercicio que a veces cuesta”.

“La música es peligrosa y exponerse a esa sobrecarga de emociones es peligroso, y mirar hacia las más oscuras profundidades del yo para extraer las canciones es peligroso”, recalca sobre un oficio en el que muchos compañeros se han quedado por el camino. Sobre este asunto, concluye: “No tienen la fortuna de llegar a estos 67 breves años que he vivido. Yo nunca creí que iba a llegar a esta edad, jamás”.