La música de Galicia, el día 9 en ‘Un país para escucharlo’

La música hecha en Galicia centrará la entrega el martes 9 de febrero del programa Un país para escucharlo, que La Dos emitirá en el prime time (22 h.). Será la primera cita de este formato durante el segundo día de la semana, hasta entonces se emite cada lunes, con el músico Ariel Rot como conductor principal.

En esa entrega de sabor gallego tendrá protagonismo especial Víctor Coyote, curtido músico vigués que hará de copresentador en un viaje por Lugo, con presencia del compostelano Ortiga, acompañado por (Dani, Abraham Cupeiro y Diego Castro, xcomponente del grupo santiagués Disco Las Palmeras!) y Dr. Spectro; luego por Ourense con Mounqup; por Catoira con Baiuca, Xosé Lois Romero y Aliboria; y por Pontevedra con Kevin Weatherill, componente del grupo británico Immaculate Fools, afincado desde hace años en nuestra comunidad.

Entre el equipo de Un país para escucharlo, espacio que encara su última temporada, destaca el periodista coruñés David Saavedra, implicado en el área de guiones y que ya trabajó antes en otro capítulo de este espacio dedicada a los sonidos de Galicia, aquel que transcurrió en A Coruña con algunas imágenes grabadas en Santiago.

Así explica David en EL CORREO como lo vivió desde la distancia dado el actual sistema laboral basado en el teletrabajo ante la COVID.

“Pues me dio un ataque de morriña bastante tremendo al hacer aquel programa anterior desde la distancia, sin salir de Sevilla. A Xoel López, uno de los protagonistas, le conozco desde hace años, le admiro y respeto como persona y como músico, y también como comunicador: creo que ha sido uno de los mejores copresentadores de Un país para escucharlo. Dicho esto, reconozco que él no es uno de mis principales referentes musicales gallegos. Sí lo son Triángulo de Amor Bizarro (TAB), cuya entrevista en el Playa Club me removió muchas cosas por dentro (yo viví muy de cerca con ellos algunas de las cosas que contaban). Del mismo modo, propiciar que TAB y Xoel se subiesen juntos por primera vez a un escenario en el programa es una de las cosas que más me enorgullecen”.

Este valiente formato de RTVE en colaboración con Producciones Cibeles, nace dirigido por Juan José Ponce, y el mando ejecutivo corresponde a Pepe Flores y Javier Reboredo. Paco Prieto asume el rol de productor.

David cuida los guiones junto a Javier Barón, sumando además el trabajo de Elena Gato en la redacción.

Un equipo que completa el productor musical, Luismi Fernández, quien se encarga junto a ellos de gestionar el contacto con los artistas protagonistas. Un país para escucharlo destaca por ir más allá del mainstream y reivindicar el talento del universo indie.

De este modo responde David Saavedra al preguntarle si podría existir algo así en una cadena privada.

“Probablemente en una tele privada generalista no, pero sí lo veo en alguna de las plataformas que han surgido en los últimos años y que están más abiertas a regresar al programa especializado y orientarse a audiencias nicho. Soy optimista en este aspecto de cara al futuro”.

xsanmartin@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es