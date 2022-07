La nueva decana reivindicará la igualdad y el trabajo en equipo

“Que logremos encher este espazo de vida, dinamismo, diversidade, igualdade, multiculturalismo, grandes capacidades, visión estratéxica, complicidade nas nosas relacións académicas e profesionais, e unha sa autoestima”, esa es la declaración de intenciones que mostró la nueva decana de Ciencias de la Comunicación, Ana Isabel Rodríguez durante su acto de posesión del cargo.

La ceremonia, realizada en un estudio de televisión de la facultad, estuvo presidida por el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, por el anterior decano, Xosé Ramón Pousa y por Dulce García, la secretaria general de la institución académica.

Se escogió ese lugar debido a “ser espazo emblemático que constitúe unha imaxe de referencia na promoción do centro e que exemplifica a importancia experimental que teñen as nosas titulacións”, subrayaba la nueva decana.

La profesora, durante su intervención, aseguró que partirá “do traballo en equipo, do esforzo, da complicidade e do absoluto compromiso co proxecto común que significa esta Facultade, compartido polo profesorado, o persoal de administración e servizos e o alumnado”. Todo estos puntos serán decisivos, según la decana, para que la facultad se convierta en un “centro de referencia competitiva no seu ámbito”.

Asimismo, Ana Isabel Rodríguez, pretende recuperar “o dinamismo que sempre nos caracterizou nos tempos previos á pandemia”, al tiempo que busca “consolidar e reforzar o centro dentro da política de descentralización, para que tanto PDI como PAS sexan capaces de exercer as súas competencias coas maiores garantías”, destacó.

Por último, reclamó la presencia de “unidades de xestión ben dotadas de recursos humanos para cumplir coas expectativas da calidade na atención ao alumnado e dos procesos internos de xestión da calidade en todas as súas titulacións”, apostilló.

En cuanto a su equipo de gobierno, éste estará conformado por Alba Silva, vicedecana de Calidad, Antía López, vicedecana de Estudantes, Comunidade e Comunicación, Fernando Redondo, coordinador do Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois y Jorge Vázquez, como secretario académico.