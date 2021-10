La nueva ‘The Good Fight’ ya está completa en Movistar +

Protagonizada por Christine Baranski (The Good Wife, Mamma Mia!), Audra McDonald (La bella y la bestia, Sin cita previa). Completan el reparto Sarah Steele (The Good Wife), en el papel de Marissa Gold, la secretaria de Diane e investigadora a tiempo parcial; Nyambi Nyambi (Mike y Molly, American Koko) como Jay Dipersia, el investigador oficial de Reddick Boseman & Lockhart; Michael Boatman (Madam Secretary, The Good Wife) como el juez Julius Cain, y Zach Grenier (The Good Wife, El ala oeste de la Casa Blanca), como el cínico David Lee.

Esta temporada, Mandy Patinkin se une a la familia de The Good Fight como estrella invitada. El actor interpreta a Hal Wackner, un auténtico ciudadano de Chicago que planteará algunos problemas al bufete de Diane y Liz cuando abre un improvisado tribunal populista. El actor nominado a 3 Globos de Oro y 7 premios Emmy es especialmente conocido a nivel internacional por su papel de Iñigo Montoya en el filme de culto La princesa prometida y su papel como Saul Berenson en la serie Homeland, además de otras incursiones en televisión como Mentes criminales, Chicago Hope y Tan muertos como yo.

Además, se incorpora una nueva actriz: Charmaine Bingwa, como Carmen Moyo, una abogada joven, dura de pelar y muy pragmática. Su experiencia en casos pegados a la clase trabajadora le permite conectar con algunos clientes muy complicados del bufete. Por último, Stephen Lang (No respires, Avatar), como el multimillonario David Cord, y Tony Plana (Betty, Mayans M.C., StartUp, Madam Secretary) como el conflictivo Oscar Rivi.

Además, ante la inminente salida de Adrian y Lucca de la firma, Diane empieza a cuestionar si su lugar está realmente dirigiendo, junto a Liz, un bufete mayoritariamente afroamericano. Mientras tanto, Marissa se ve involucrada en un conflicto de intereses con un tal Hal Wackner (Mandy Patinkin), un ciudadano de Chicago sin experiencia legal que decide abrir su propio tribunal en la parte de atrás de una copistería. Contra todo pronóstico, el improvisado juzgado gana popularidad y desde Reddick, Boseman & Lockhart deben lidiar con juicios extravagantes y sin valor legal ante la atenta mirada de un público ávido de entretenimiento.