‘La profesora’: Cero en conducta llega a Filmin el próximo día 9 de agosto

Madrid. Filmin estrena el próximo martes 9 de agosto, en exclusiva en España, “La profesora”, emitida por primera vez en Reino Unido el pasado mes de febrero. Se trata de una producción de Channel 5, una miniserie de 4 episodios que narra la historia de Jenna Garvey, profesora de Inglés en un instituto de secundaria, muy apreciada por sus alumnos y en general muy buena en su trabajo, aunque con una vida personal un tanto caótica. Las cosas se tuercen para ella cuando uno de sus estudiantes de 15 años la acusa de haber mantenido relaciones sexuales con él. Jenna iba muy bebida aquella noche para recordar lo sucedido, por lo que antes de defenderse deberá descubrir qué pasó realmente.

La serie, que fue vista por más de cinco millones de espectadores de media en Reino Unido, está dirigida por Dominic Leclerc (”Testigo mudo”) y ha sido creada por la actriz y guionista Barunka O’Shaughnessy (”Timewasters”). La protagonista es la actriz Sheridan Smith (”The 7.39”), cuyo trabajo ha sido elogiado por la crítica de forma unánime. La acompañan en el reparto Samuel Bottomley (”Ackley Bridge”), Sharon Rooney (”Dumbo”) y Kelvin Fletcher (”Emmerdale Farm”), entre otros.

Jenna es un personaje muy complejo, con muchas capas, y me encanta el hecho de que nunca sabes si está diciendo la verdad o no, explica la actriz Sheridan Smith, feliz por las contradicciones de su personaje: A veces los personajes femeninos son bastante sosos. Me encanta interpretar personajes imperfectos y llenos de defectos como Jenna. Para la protagonista, uno de los problemas principales de su personaje es que no ha sido capaz de poner límites en su relación con sus alumnos: Se ha autoimpuesto la misión de salvar a los chicos de clase obrera, ya que sus orígenes también son humildes, y realmente le molesta que los niños ricos lo tengan todo más fácil. Así, se comporta como una amiga con algunos de sus alumnos, lo que acabará siendo su perdición.