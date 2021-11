“La realidad es muy rara”

Dice José María Merino que recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas como un regalo de cumpleaños. Muy agradecido, pero acostumbrado a los premios, Merino es quizás uno de los máximos representantes de las historias cortas, cuentos y microrrelatos, de la literatura española. La suya es una carrera larga, plagada de éxitos, inquieta, también, pues ha tocado muchos géneros, se ha prodigado en diversas formas narrativas, y ha sabido conciliar el realismo con la fantasía. Con cierto porte de escritor del Siglo de Oro, esa parte de la historia que tan bien conoce por sus trabajos sobre las Crónicas de Indias, hablo con Merino durante una visita a A Coruña, la ciudad en la que nació. Su entusiasmo por la literatura, por el oficio de contar, continúa intacto, como cuando lo conocía hace más de treinta años, en León primero y en Madrid después.

A Coruña es tu ciudad, aunque no vivas en ella.

Sí, la vida te va llevando. Bueno, yo tuve mucho contacto con A Coruña durante la infancia. Cada vez que vuelvo descubro en ella cosas nuevas. Está en evolución. Es una ciudad que me cae muy bien, que considero muy bonita. Y tiene un emplazamiento mítico. Eso es lo mejor. Vengo intermitentemente, pero sí, sigo viniendo, faltaría más. No había visto los menhires de Manolo Paz... creo que ha sabido combinar de manera excelente la Prehistoria y lo posmoderno...

Tus otras ciudades son León y Madrid. Aunque has viajado muchísimo: de eso hablaremos después. Supongo que a León, la ciudad a la que siempre se te asocia (y a su nómina de escritores), vas mucho más.

Hombre, sí. Allí tengo casa. Vamos mucho los fines de semana porque desde Madrid es fácil. Más ahora con el tren, porque llegas muy rápido. Pero mi mujer es una magnífica choferesa, así que a veces vamos en coche.

No sé cuántos libros habrás publicado, muchísimos. Es una carrera larga.

Pues ni idea. De verdad que no sé exactamente cuántos habré publicado. Y tampoco sé los que me quedan por publicar (risas). Yo hago lo que sé, lo que me gusta. Entiendo mejor la realidad escribiendo. Sólo escribo lo que se me ocurre, no hago nada más.

Empezaste con toda la historia de América, que tanto influyó en ti. Tu relación con las Crónicas de Indias, y tu conocimiento de Latinoamérica. Así descubrí tu literatura.

Bueno, no creas: en realidad empecé escribiendo poesía. Hasta que descubrí que yo no era poeta, sino narrador, porque mis poemas eran narrativos. Fue entonces cuando me trasladé a América. Ya había tratado el tema americano de manera un tanto borrosa en Novela de Andrés Choz. Era una novela entre el realismo y la ficción científica. Fui a América porque trabajé allí para la Unesco. Y eso me dio, claro, una perspectiva completamente nueva. Me moví casi por todo el continente. Empecé en Centroamérica, luego México, y después el sur, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia... Me interesé mucho por la lengua, por sus matices, por la nueva música. Y los cronistas me dieron pistas sobre la evolución del español, por ejemplo.

Y allí nacieron esas novelas, las ‘Crónicas mestizas’, y esos libros míticos como ‘El caldero de oro’, que tanto disfrutamos y que se hicieron muy populares. Libros a medio camino entre cierto exotismo histórico y la literatura juvenil.

Bueno, yo diría que eran, sobre todo, libros de aventuras. El personaje era un joven mestizo, porque me parecía que así debía ser. Me fue abriendo una seria de perspectivas. Pensaba haber hecho cinco libros, pero cuando llegué a la guerra entre españoles en Perú, me decepcioné. Descubrí una guerra civil ya en el siglo XVI y no quise seguir. Me pareció demasiado.

La leyenda negra sobre la conquista española se ha agudizado.

Sí, el tema se ha enardecido. Pero yo creo que el Imperio Romano y el español hicieron una gran labor, la verdad. La diferencia está en que estos invasores iban para quedarse. En la última reunión de las Asociaciones de Academias, en Rosario, que había mucha hispanofobia, mientras la gente se metía con la conquista yo miraba por la ventana la catedral barroca de Rosario, que es una pieza maravillosa, y yo me decía... algo habremos hecho bien.

¿Es este de pronto un mundo permanentemente acusatorio?

Lo es. Ya no hay canon. Ahora vale cualquier cosa. Se derriban las estatuas... Yo creo que, como decía tal vez Horacio, contra la estupidez hasta los dioses son impotentes. Es decir, que contra la estupidez no puede ni Dios.

Tu literatura es escurridiza. Has hecho de todo. Y siempre has teñido tu escritura con la ciencia, con la tecnología, con el futuro. Hay una gran mezcla entre realismo y fantasía en todo lo que escribes.

Es que la realidad es muy rara. Que tú y yo estemos hablando aquí es raro. Me gusta adentrarme en los lugares menos conocidos de la realidad. Y bueno, me gustan las rarezas. Así descubrí el microrrelato. Luego me di cuenta de que yo ya hacía microrrelatos con mi poesía narrativa. Pero me gustó como forma de expresión. No me opongo a ninguna. Es difícil decir qué es un relato breve. Una novela corta para mí es un cuento... ¿Un microrrelato? ¿Una página? ¿Página y media? ¿Dos líneas? Es difícil. No hay nada más intenso que un microrrelato. La intensidad es inversamente proporcional a la extensión.

Tus influencias son múltiples, y de muchas épocas. Unamuno. ‘Niebla’, por ejemplo. ‘El Quijote’, al que has dedicado tantas páginas, como tu libro reciente, ‘A través del Quijote’. El cine. El cómic.

He tenido siempre muchas influencias, es cierto, porque siempre me han interesado asuntos muy diversos. También depende del momento. Hace poco releí Fortunata y Jacinta porque se me pidió un prólogo, y llegué a la conclusión de que es la mejor novela del siglo XIX. La mejor, y no me refiero sólo a España. Soy lector de los rusos, de Balzac, de Dickens, luego descubrí a los norteamericanos, que tienen que ver con Chejov, y más tarde la literatura científica... Sobre todo, la clásica. Ahora estoy fascinado con Fortunata y Jacinta. Si de algo estoy orgulloso es de que no tengo prejuicios.

La distopía está de moda.

Fue un gran género del siglo XX. Pero ahora ya no es lo mismo. Cuando pienso en Asimov, en Bradbury, que era casi un romántico.... No, no es lo mismo. Además, no se puede escribir distopía ahora, porque estamos viviendo ya una distopía. Me preocupa lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial. Deberíamos tener en cuenta las leyes de la robótica de Asimov... mucho ojo con eso. Hay que tener cuidado. Siempre me pregunto a qué estamos jugando...

Siempre has escrito con la gran literatura en tu cabeza. Y has escrito mucho en torno a la literatura, otras obras, otros grandes libros.

La literatura es la manera de viajar en el tiempo. También físicamente. Porque abres El Quijote y tienes que dedicarle un tiempo, tienes que entrar en él, como quien viaja. Yo no creo que se pudiera entender el siglo XIX, por ejemplo, sin su literatura. Las grandes teorías, como las de Freud, vienen de la literatura, del pensamiento simbólico, de los mitos. La ficción nos ayuda a entender el mundo.

Como académico, has dicho muchas veces que sientes pena por la destrucción contemporánea del lenguaje.

Creo que, con las nuevas tecnologías, la comunicación a través de frases brevísimas está desnaturalizando la gracia del lenguaje. Les digo a los jóvenes que por decir algo con menos palabras no es uno más moderno. Con más palabras te defiendes mejor. Puedes incluso tener más posibilidades de conseguir un trabajo. Eso es lo que les digo a los jóvenes.

Dices que ‘La guerra de las galaxias’ es una novela de caballerías...

La guerra de las galaxias es una novela de caballerías, por supuesto. Ya sabes que el cine es fundamental en mi literatura. No veo tantas series... no puedo ser tan fiel. Pero me gustan. Los Medici me pareció excelente. No estoy en contra de nada de eso, siempre amé el cine y los comics, faltaría más. Toda la literatura del siglo XIX es folletinesca, se publica por entregas. Así que nada es totalmente nuevo, después de todo.