La ‘resurrección’ de ‘Berlín’ con otra banda

Se abre la puerta del palacio y sale Berlín (el actor Pedro Alonso) acompañado de cinco policías más que resultan ser sus compañeros atracadores ataviados con el uniforme reglamentario. El líder empuja al que se supone que es el dueño del edificio hasta el camino de tierra de la entrada que, con la lluvia que ha caído, se ha convertido en barro. Le hace hincar las rodillas en el suelo mientras le amenaza con una pistola en la cabeza. El arma brilla a la luz de los faros de un imponente Hummer. Entonces le grita: «¿Es tu mujer? ¿Tu novia? ¡Antes ahí, haciéndote el héroe delante de tu mujer y ahora estás aquí, suplicándome! Esta es la grandeza del amor, que saca lo mejor de nosotros, incluso de un despojo como tú. Pero el amor se acaba».

Ese diálogo es un fragmento de una escena de las muchas que se grabaron un fría tarde del pasado diciembre a unos 50 kilómetros de Madrid, en Aldea del Fresno, donde se encuentra el palacio El Rincón, propiedad de la mediática marquesa de Griñón, Tamara Falcó, y donde espera casarse el próximo verano con Íñigo Onieva. El palacio no está en venta, como se publicó, pero se alquila, entre otras cosas para rodajes y eventos.

AMOR Y ROBOS. Un rodaje al que asistió este diario. Esas pocas frases sirven para abrir boca de este spin off de la aclamada La casa de papel (2017-2021) protagonizado por el atracador, que estrenará Netflix en diciembre. El rodaje se inició en París en octubre y acabará el próximo junio. Pedro Alonso confiesa que supo de la nueva serie que planeaban Álex Pina y Esther Martínez Lobato cuando aún no había terminado el rodaje de La casa de Papel, y que se lo pensó «muy en serio». «Sentía que el personaje tenía chicha potencial para seguir investigando, más allá de todo lo que rodea a este trabajo».

Esta nueva entrega se centrará en él, que durante las cinco temporadas de la serie (recuerden que murió en la segunda, pero los guionistas no querían perderlo y aparecía en sucesivos flashbacks) había mostrado tener una personalidad tan psicópata como seductora. Lo sitúa unos años antes de pertenecer a la banda del Profesor, cuando se dedicaba a los robos de guante blanco al más puro estilo de un escapista. Nada por aquí, nada por allá.

Pese a que no faltará la acción, la historia se articula en torno a su estado emocional. Con lo que además de los robos, tendrá un tono de comedia romántica: «Es una serie diferente a La casa de papel. Aunque, ¿qué tenía que ver la primera temporada con la quinta?, que acaba teniendo un punto bélico y ya era otra cosa», razona el actor gallego, de 51 años y voz y mirada profundas.

Aquí Berlín es como se le conoce. «Un hombre que tiene esa tendencia a algo de mucha luz y algo de mucho vértigo. Parece que en torno a él todo es muy gozoso, pero hay algo trágico también. Y todo esto con un tono de comedia romántica», describe el actor. Junto a él, un veterano, Damián, a quien da vida Tristán Ulloa, y una banda de jóvenes atracadores que interpretan Michelle Jenner (Keila), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña (Roi) y Joel Sánchez (Bruce).

Tristán Ulloa, al que podemos ver en el thriller La chica de nieve, está maravillado por coincidir con Alonso en este rodaje. Se conocieron en clases de teatro cuando eran adolescentes y no habían vuelto a coincidir. «Una pirueta del destino». Es el fiel amigo de Berlín, un tipo culto, catedrático y filántropo, que hace de su Pepito Grillo: «Mi personaje es el brazo ejecutor de sus planes y de los pocos que pueden decirle las cosas».

El amor está muy presente, pero ambos lo ven de un modo diferente. «Damián tiene una percepción bastante más clásica que Berlín, porque cree que es después de los fuegos de artificio cuando llega el verdadero amor», asegura. Michelle Jenner (La cocinera de Castamar, La catedral del mar) es Keila, una experta en ciberseguridad cuya timidez le causa precisamente inseguridad: «Es el cerebrito. En la parte intelectual se desenvuelve bien, pero en la emocional y social, no tanto, lo que genera situaciones curiosas y divertidas. Hay momentos con Berlín algo tensos».

Comparación inevitable. La Tokio del grupo (inevitables las comparaciones), por su poderío y atractivo, es Cameron, el personaje que interpreta Begoña Vargas (La otra mirada, Bienvenidos a Edén), una kamikaze, una montaña rusa de emociones. «Es una tía muy fresca, pero también tiene algo de oscuridad. Es compleja, pero divertida. Pero no es Tokio, aunque ambas tengan carácter», detalla.

El resto de la banda la componen Roi y Bruce, encarnados por dos atractivos jóvenes que propiciarán el fenómeno fan. Julio Peña ya los tiene, porque fue el protagonista de la película de Netflix A través de mi ventana, y lo hemos visto en Acacias 38, mientras que Joel Sánchez, modelo de profesión, se estrena como actor. Roi es el fiel escudero de Berlín. «Me toca estar cerquita de él porque me sacó de la vida anterior, un sitio en el que no estaba bien, y me llevó a conocer un mundo diferente. Tenemos una dinámica como de Don Quijote y Sancho Panza», describe este joven canario. Bruce es un chico descerebrado que vive el día a día. «Es un hombre multiusos, echao p’alante. Berlín se ha mezclado con una banda joven porque le damos chispita». Otra banda que promete.