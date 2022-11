La segunda temporada de ‘Your Honor’ llegará a Movistar Plus+ en enero

Madrid. La segunda temporada del drama de SHOWTIME Your Honor, protagonizada y producida por el nominado al Oscar y ganador del Emmy Bryan Cranston (Breaking Bad), estará disponible en Movistar Plus+ en enero, simultáneo a su estreno en EE UU. La serie está producida por los nominados al Emmy Robert y Michelle King (The Good Fight, The Good Wife, Evil) y Liz Glotzer (Evil, The Good Fight), con Joey Hartstone (The Good Fight) como showrunner y productor ejecutivo de la segunda temporada. La primera temporada de Your Honor se coronó como la mejor temporada en su debut en SHOWTIME.

Your Honor está protagonizada por Cranston como Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuya honrada vida se descarrila cuando su hijo adolescente mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter (encarnado por el ganador del premio SAG Michael Stuhlbarg) y se da a la fuga. Esto desencadena un juego de mentiras, engaños y elecciones imposibles. La nominada al Emmy Hope Davis (Love Life, American Crime) interpreta a la esposa de Jimmy, Gina, que a veces es más peligrosa e impulsiva que su propio esposo; Isiah Whitlock Jr. (The Wire) interpreta a Charlie, un político local y el mejor amigo de Michael.

Rosie Perez (The Flight Attendant), Margo Martindale (The Americans) y Amy Landecker (Transparent) regresan como estrellas invitadas. Martindale interpreta a la senadora Elizabeth Guthrie, la madre de la difunta esposa de Desiato y uno de los últimos vínculos con su vida anterior. Landecker da vida a la detective Nancy Costello, quien se ha visto comprometida por su amistad con Desiato y no desistirá hasta destapar toda la verdad. Por su parte, Pérez interpreta a Olivia Delmont, una carismática asistente del fiscal de los EE UU que debe manipular y motivar a un activo involuntario para acabar con una organización criminal en Nueva Orleans.

Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton y Benjamin Flores Jr. se convierten en personajes regulares de la serie en esta segunda temporada.