La Sociedad: champán rosado

“He pasado mis mejores años en Santiago, he disfrutado de un montón lugares por todo el mundo pero ¿por qué será que siempre me acuerdo de La Société? Un espumoso rosado que tiene swin, ritmo, algo especial. Y es que este champán no lo olvidaré jamás”. Cum Laude.

Si estas escuetas y certeras palabras fuesen escritas por cualquier reconocido y prestigioso crítico que elabora listas o rankings de los mejores vinos podría tener un valor añadido. Sin embargo, es el sentir no sólo de quienes lo han probado por primera vez sino el sentimiento de grandes mujeres emprendedoras: Sabela Pintos y María Garrido que cumplieron el sueño de lanzar al mercado uno de los espumosos más reclamados del momento tras meses de arduo y duro trabajo en un mercado tan competitivo y sofisticado como este.

A través de la denominación social, “La Sociedad”, que da nombre a su empresa y al champán que en francés es La Société. El producto nace de la combinación de la selección de las mejores cepas de chardonnay (Côte des Blanc) y del la pinot noir (Valle de Marne) y se elabora en Avize, en pleno corazón de la región de Champagne.

«Apostamos por la elegancia, la frescura y por lo que denominamos momentos únicos y creemos que todo eso también lo transmite el packaging del producto». «Para nosotras era igual de importante cuidar el producto que la estética, porque nos dirigimos a un público al que no le resulta indiferente esta cuestión», asegura Sabela. El cuidado de cada detalle es una de las máximas de esta empresa y esto debe reflejarse en el producto. Por eso no lo esconden y va embotellado en una elegante y transparente botella, que permite apreciar a primera vista la elegancia y la belleza de La Société. «de burbuja fina, delicada y persistente, destaca por su color rosa pálido con tintes asalmonados», nos comenta María.

Un champán que al consumidor le entra por los cinco sentidos: gusto, oído, sabor y color además del tacto en el que se puede apreciar un diseño espectacular. «Elegantes aromas de panadería, especiados, entremezclados con notas frescas de frutos rojos y con una boca estructurada y firme, deliciosa, sabrosa y lineal». Así es este Champán, La Sociéte.

MOMENTOS. Cada día puede ser una ocasión especial para celebrar lo que podemos denominar: “momentos que se viven una vez” en la mejor compañía.

Para ello, se diseñan diferentes “packs” que contienen todo lo necesario para convertir un momento en único, que se pueden adquirir en un solo click en www.lasociedad.es .Todo gira alrededor del Champagne, por esa capacidad que tiene de sublimar cualquier situación, pero juega con las distintas ocasiones que podemos aprovechar para celebrar: desde un momento romántico con CRUSH (champagne, copas, velas, chocolate), pasando por un maridaje de arte y champagne con DAD (champagne y una edición 40 aniversario de Taschen de Basquiat), hasta un momento canalla como con PULL&BUBBLES (champagne, copas y un flotador vintage gigante).

Propuestas vivas, inesperadas y en constante evolución y creación. Un catálogo de experiencias a través del champagne que no ha hecho más que empezar: «Cuando abres una caja de La Sociedad activarás todos tus sentidos, podrás saborear, tocar y escuchar porque cuidamos cada detalle», cuentan estas dos amigas. Es una vuelta al más puro Carpe Diem para cualquier tipo de celebración que se preste.

