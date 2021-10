La vacuna para la covid, eje de los Princesa de Asturias

El aplauso a los responsables de la vacuna contra la covid, galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, ha sido uno de los momentos más significativos y protagonistas de la gala celebrada este viernes en Oviedo. En el acto, el Rey Felipe VI ha incidido una vez más en que los valores democráticos no están garantizados y por ello es necesario defenderlos con firmeza y constancia, al tiempo que ha dejado claro que el futuro dependerá de que cada uno cumpla con su deber pero también actúe con solidaridad y con cohesión.

Don Felipe ha aprovechado su discurso para enviar un mensaje de esperanza ahora que la ceremonia ha podido regresar al Teatro Campoamor de Oviedo después de que el año pasado no fuera posible como resultado de la pandemia..

“Esta crisis nos ha hecho ver de nuevo una sociedad española fuerte, responsable, madura, solidaria y con gran capacidad de superación. Y esto es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos”, ha resaltado el Rey, advirtiendo de que “no es suficiente”.

En su opinión, en momentos decisivos para el futuro como los actuales “necesitamos la serenidad y el sosiego que den firmeza a nuestros pasos”, ha dicho, incidiendo en que también es importante no olvidarse “de nuestras raíces, de nuestras referencias, de todo lo que ya hemos recorrido como sociedad, y de los fundamentos de nuestra convivencia en paz y libertad”.

Por lo que se refiere a Gloria Steinem, galardonada en Comunicación y Humanidades, ha recordado que “durante décadas, ha sido una de las más activas representantes de la lucha por los derechos de las mujeres”.

De Campaign for Female Education (Camfed), Premio de Cooperación Internacional, ha resaltado su “valiente labor” para brindar “educación en igualdad” a miles de niñas, mientras que en el caso del economista y filósofo Amartya Sen, galardonado en Ciencias Sociales y el único que no ha podido asistir al acto, ha puesto en valor que “sus investigaciones sobre la calidad de vida, las hambrunas, la injusticia social y la ausencia de desarrollo han dado lugar a importantes análisis con los que, sin duda, ha contribuido ala promoción de la justicia y la libertad”.

“Teresa Perales es una grande”, ha subrayado Don Felipe al referirse a la premiada en la categoría de Deportes. “Es esforzada, valiente, admirable”, ha añadido, Y en el caso de Emmanuel Carrère, Premio de las Letras, ha resaltado es “un maestro de la escritura”.

Los ganadores del Premio de Investigación Científica y Técnica, los siete científicos que han liderado las investigaciones y el desarrollo de la vacuna contra la covid (Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Ugur Sahin, Ozlem Tureci, Derrick Rossi y Sara Gilbert), han sido los más ovacionados durante la gala, con todo el teatro en pie aplaudiendo. “Nuestra admiración es inmensa”, les ha asegurado el Rey. Por último, ha encomiado la labor “titánica” que lleva a cabo el chef José Andrés y World Central Kitchen, galardonados con el Premio de la Concordia.