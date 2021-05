La vida a ritmo de vals y que te llamen cara de pan

No voy a decir que la situación esté como para ponerse una a dar saltos de alegría, que para nada lo está ni mucho menos, pero resulta bastante alentador ver que hay vida más allá de la pantalla del ordenador, que cada vez se programan más actividades presenciales, que los horarios de apertura se han estirado un poco (aunque de momento todavía estén un pelín por debajo de lo que a mí me gustaría), y que las citas para la vacunación se empiecen a mover tanto como las de la pedicura.

Para mí, desde luego, resulta reconfortante ver que ya hay movimiento en los buscadores de vuelos y hoteles (bienvenido de nuevo a mi vida skyscanner), que se levantan las fronteras, con o sin PCR, y que no tengo que andar a las carreras por ningún toque de queda. Es verdad que falta mucha vida que recuperar y que todavía no está la cosa como para darse a la alegría de una cumbia o a la cercanía que exige una lambada o el Bailar Pegados de Sergio Dalma, pero igual para celebrarlo con unos cuantos pasos de vals, como piden los de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, ya estamos preparados.

Por cierto, no es broma, aunque lo parezca, sino una acción mundial que están preparando para su famosa Noche Romántica del 26 de junio, abierta a todos los que quieran participar enviando un vídeo de 5 segundos danzando al son de Strauss en alguna de las localidades asociadas, y que se convertirá en parte de una pieza que pretende ser “una apología del amor y de la ternura, reflejo de la belleza de estos pueblos y del cariño de sus vecinos”, cito textual. Amén (esto lo apostillo yo).

A todo esto, me he dado cuenta tras leer la noticia de que no tengo ninguna opinión a favor o en contra sobre ella, y eso es algo que a mí me pasa muy pocas veces, porque creo que siempre se procesa la información recibida con el añadido inconsciente de lo que uno piensa sobre eso. Yo sé que no voy a bailar, ni en Mondoñedo, Castro Caldelas o Ponte Maceira, ni en el salón de mi casa; ni un vals ni nada que se le parezca, pero hacer un video promocional para incentivar el turismo y todo eso del amor que dicen, pues bueno, no tengo claro si me parece una buena o una mala idea.

ME PASA LO MISMO QUE CUANDO LA ACTRIZ TURCA HANDE ERÇEL, la chica que interpreta a Eda Yildiz en la famosa telenovela Love is in the air, llevó a juicio a un conocido bloguero turco por haber comparado su rostro con un bazlama, el pan típico del país, redondo e hinchado, burlándose de ella.

Y aunque a todas luces pienso que con lo que hay por ahí, emprender acciones legales porque te comparen con un mollete es salirse del tiesto completamente, no tengo claro si tiene toda la razón por no tener que aguantar las niñerías burlonas de nadie y plantarle cara de una forma contundente, o si por el contrario, debería haber pasado olímpicamente y no darle ninguna importancia al asunto, asumiendo que haya quien piense que no es ese bellezón del que habla todo el mundo y que eso se la traiga al pairo. Tampoco sé si me provoca decir “olé por ella”, en una muestra de simpatía, o un “ya le vale a esta petarda creída”, por todo lo contrario.

Espero opiniones que me lleven a la luz, aunque visto el resultado, cuenta de Instagram del chico en cuestión cerrada y pago de 23.000 eurazos por los jocosos comentarios hechos en la red, me da que los supuestos “daños morales” que le causó que le llamasen lo que viene siendo por aquí cara de bolla le salió bastante a cuenta a la buena mujer.

Eso sí, tengo clarísimo que la parte más graciosa de todo esto es que después de llamárselo y ser demandado, argumente para justificarlo que el pan bazlama es una bendición, y que por lo tanto, el uso de esa expresión nunca tuvo el propósito, ni mucho menos, de insultar a la actriz. Ála, ahí queda eso. Y yo que me creía buena buscando excusas y dándole la vuelta a las cosas cuando tenía 16. ¡Madre mía, qué inocente! Y lo que me queda por aprender.