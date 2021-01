‘Land Rober’ conta con Goyo Jiménez e Antonio Garrido

Na noite deste xoves Land Rober (TVG) conta con Goyo Jiménez e Antonio Garrido, protagonistas deste formato que Roberto Vilar dirixe na franxa do prime time da Televisión de Galicia. Este espazo semanal acada bos datos de audiencia na grella da canle pública galega cunha mistura de entrevistas, humor e tamén chiscos de música e concursos, artellando una fórmula de éxito.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado xa neste curso 2020-2021 con convidados de sona e perfil ben distinto, caso de Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido, Lucía Veiga... Hai semanas, este formato tivo unha salientable audiencia dun 15,8% de cota de pantalla logo de ter un seguimento de 121.000 espectadores, cifras que están por riba da media da canle pública galega neste curso.

Por outra banda, tamén na TVG, A Revista (TVG) interésase hoxe sobre o inicio da campaña da vieira, as perspectivas sobre a calidade e a cantidade deste prezado marisco este ano. Para falar sobre esta cuestión, estarán no estudio deo programaJosé Luis Soto, xerente de Porto de Cambados, e Miguel Mosteiro, xerente de Gastrolab Arousa, en Boiro. Para falar dese mesmo tema, un equipo do programa conectará tamén en directo desde unha planta de eviscerado da empresa Porto de Cambados na localidade pontevedresa.

Con motivo da conmemoración hoxe do Día Europeo da Protección de Datos, o magazine dará a coñecer, máis polo miúdo, os dereitos, obrigas e a normativa relativa ao tratamento de datos de carácter persoal, con Bruno Cepeda, xerente da empresa de protección de datos (Finega), e coa avogada Ana Camiño.

E coma cada xoves neste programa de Televisión de Galicia, o humorista Isi colaborará nas seccións do magazine e comentará as noticias do corazón máis destacables, que acaba de sacar á rúa a prensa rosa coas novas desta semana, e Mercedes Nodar, mestra de Polo Rego ofrecerá consellos útiles para o coidado da horta nestas datas tan especiais.

E xa na G2, o programa Zigzag entrevista hoxe a María Abelleira e Óscar Senra, autores do traballo de campo A memoria das mulleres, que rescata o léxico das últimas costureiras pontevedresas e é ademais unha homenaxe á dedicación e profesionalidade das mulleres que se dedicaban a un oficio tradicionalmente invisibilizado. Neste traballo participaron costureiras de Mourente, Lérez e Santa María de Xeve.

Ademais de facer un repaso das estreas da carteleira, o espazo da G2 visitará no espazo Sirvent de Vigo a exposición Empezar la casa por la ventana, unha selección de pezas de deseño contemporáneo producidas por algúns dos máis relevantes creadores galegos ou que desenvolven os seus traballos en Galicia: Tomás Alonso, Arturo Álvarez, Miguel Leiro, Lago & Monroy, León López de la Osa e Isaac Piñeiro.