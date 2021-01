‘Land Rober’ emite ‘Que lle dean ao 2020, benvido 2021’

Na súa primeira cita do ano cos espectadores da Televisión de Galicia (TVG), o programa Land Rober Tunai Show quere darlle un adeus definitivo ao 2020, esquecer para sempre un ano tan nefasto e darlle a mellor das benvidas a este 2021 en que, a pesar das circunstancias, o espazo presentado por Roberto Vilar seguirá facendo humor e facendo rir a esgalla.

Neste programa especial de hoxe, titulado Que lle dean ao 2020. Benvido 2021!, o Land Rober Tunai Show contará coa presenza de convidados como Mar Saura, Berto Romero, Omar Montes, Carmen Lomana, Luís Zahera, Isabel Naveira, Antonio Durán (Morris) e Lito da Panorama, entre outros.

Para liquidar un ano como 2020, non faltarán os sketchs e as bromas sobre ocoronavirus, o indesexado protagoni sta das nosas vidas durante uns meses que nunca se esquecerán. “Pero tamén haberá tempo para lembrar cousas moi divertidas que pasaron o ano pasado e que non teñen nada que ver coa pandemia”, sinalan na súa nota de prensa.

Este formato acada bos datos de audiencia cada semana na grella da canle pública galega cunha mistura de entrevistas, humor e tamén chiscos de música e concursos.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado xa este ano con Berto Romero, Fernando Vázquez, Zahera, Montes, Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido, ou Lucía Veiga, entre outros.

Por outra banda, tamen na grella da TVG; o espazo A Revista recibirá hoxe a visita dun psicólogo no estudio para conversar sobre os tratamentos e pautas que poden seguir as persoas para superar o medo a conducir, ben porque sufriron algún accidente ou por inseguridades e medo irracional. Tamén asistirá ao programa un profesor de autoescola, quen falará dos cursos que se desenvolven para axudar a vencer os síntomas e bloqueos que experimentan estas persoas ao poñerse ao volante do vehículo. E tamén será protagonista do programa a Asociación de Mulleres do Mar de Arousa, colectivo que amosará o labor e actividades que desenvolve no seu día a día. Un equipo deste magazine acompañaraas, en directo, durante a recollida de bivalvos e tamén tomará nota dalgunhas das súas coidadas receitas culinarias.