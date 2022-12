‘Land Rober Tunai Show’ recibe a xornalista Carlota Corredera

Land Rober Tunai Show recibe no último programa do ano á presentadora de televisión e xornalista Carlota Corredera. Hoxe, a viguesa, que tamén publicou os libros Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud e Hablemos de nosotras vai descubrir o cariño e a “pillaría” dos seguidores do espazo dos xoves.

Volve tamén a familia de mariscadores máis disparatada. Josiño vai pasar o Nadal fóra da casa. A onde irá e con quen? E os pequenos Yose, Lucía, Noel e Daniel van ter unha encomenda e Papá Noel ten algo que ver nisto.

O humor esta garantido esta noite no programa que conducen Roberto Vilar, Eva Iglesias e Miguel Canalejo. Coma sempre, cos sketchs máis hilarantes, música, colaboradores e, por suposto, coa participación do público no estudo.

‘A REVISTA’. Cal é a idade axeitada para introducir aos nenos nas tradición de tomar as uvas de fin de ano? Pódense atragoar? Román Gómez Vázquez, director de Coordinación da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, visita hoxe o estudo de A Revista’ para falar destas cuestións e dos incidentes máis comúns polos que os galegos recorren aos servizos de emerxencias nas datas de Nadal.

Tamén intervirá no programa o inmunólogo do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) José Gómez Rial, para analizar a evolución que está a sufrir a covid-19 na China, onde poderían superar os catro millóns diarios de afectados a comezos de marzo. A Organización Mundial da Saúde (OMS) atribúe á falta de vacinación coa pauta completa o brote que está afectando ao país asiático.

PEPE VIEIRA. Doutra banda, a presentadora do espazo matinal, Loly Gómez, recibirá no estudo a un dos chefs galegos de maior renome, Pepe Vieira. Este ano, acadou a segunda estrela Michelin para o seu restaurante Camiño da Serpe de Raxó, en Poio. Na súa dilatada traxectoria hai moito traballo e anécdotas, que contará no programa. Por exemplo, como chegou a ser campión do mundo picando cebola. Así mesmo, visitarán o magazine dous colaboradores habituais: o avogado penalista Alejandro Vega e mais o experto en animais Octavio Villazala.