“Las instituciones tienen que cuidar el flamenco y la SGAE, la primera”

Es mediodía y Josemi Carmona está sentado con Rafita de Madrid y Moisés Fernández tomando unas cervezas en el Café de Altamira situado en la Rúa das Ameas 9. Este trío actuó hace pocos meses en la Sala Riquela trayendo el flamenco hasta Compostela. Carmona solo ha dormido un par de horas porque el día anterior actuó en Madrid y a continuación cogió carretera y manta hacia el norte. El agotamiento físico no puede con él. Confiesa que “no hay nada que una buena siesta no arregle”, porque después estará como nuevo para subirse a las tablas.

El guitarrista dice que entre los flamencos se entienden y se identifican, porque “es una forma de ser, de reírte, de gastar el humor, de entender la vida”. Y quizás tenga razón, ya que siempre estuvo rodeado de mucho folclore. Nació en el seno de una de las sagas más importantes del flamenco, “Los Habichuela”. Hijo del guitarrista Pepe Habichuela y la bailaora Amparo Niño, el arte lo respiró ya desde la cuna. Josemi empezó a tocar la guitarra con menos de cinco años y desde los 14 -junto a sus primos- forma parte del famoso grupo Ketama.

Ha trabajado con el legendario bajista Carles Benavent, también colaboró con grandes como Paco De Lucía, Dave Holland y Bandolero, con el que obtuvo una nominación a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Flamenco. Se suman a ellos un sinfín de nombres a lo largo de su carrera musical. Sin vergüenza ni pena afirma “yo me voy a donde sea tocando la guitarra y a mí me hacen la ola”. Y añade, lamentándose, “en este país no se educa a los niños y a las generaciones que vienen para respetar y tener un nivel cultural como se debiera al flamenco, porque no es una música fácil”.

Respaldo de las instituciones. Josemi cree que se debería aprovechar más el arte que emana de nuestra tierra. No solo en la música, que también, pero “en España están Dalí, Manuel de Falla, Gaudí... o sea, hay mucho arte en este país”. A pesar de que la música que hace es fusión, reconoce que “yo vengo del flamenco y considero que las instituciones tienen que cuidar el flamenco, la SGAE la primera”. Lo dice convencido y aplicando conciencia crítica, porque él, precisamente, pertenece a la junta directiva de este organismo.

Se pone serio cuando explica que “la gente sigue hablando de la rueda (un caso conocido donde algunos llegaron a facturar más de 300.000 euros anuales por actuar en la franja horaria con menos audiencia y con más recaudación en derechos de autor) como si eso siguiera existiendo, y es todo lo contrario”. Se refiere a que en un momento concreto se emitía música en la madrugada televisiva, que originó denuncias y querellas por presunto enriquecimiento ilícito de determinados autores que contravinieron las normas. “Yo no conozco muy bien el fondo de la cuestión, porque no he leído el caso. Pero lo que sí sé, es que desde que hice algunos programas por la noche, no he hecho nada ilegal. Solo tocar la guitarra, siempre dando el máximo de mí porque es una responsabilidad”.

¿Qué problema tienen los flamencos en estos momentos? “Que la tele ahora está dividida por franjas, dependiendo de la audiencia y la publicidad, y antes no”. En la televisión las franjas estándar son de madrugada (desde las dos y media hasta las siete de la mañana); de mañana, desde las siete a las catorce; sobremesa de 14.00 a 17.00; tarde de 17.00 a 20.30, el conocido como prime time que comprende entre las 20.30 hasta las 24.00. Por último, está la franja de noche desde las cero horas hasta las dos y media. Carmona explica que “lo que se acaba de aprobar en la asamblea es que haya 24 franjas”, tantas como horas tiene el día.

El músico cuenta que “somos el único país del mundo que se divide en 24 franjas, cuando la SGAE no está ni siquiera entre los 15 primeros organismos a la hora de recaudar. Las diferencias son abismales. La franja de prime time cobra 50 veces más por minuto que otras. No debería ser así. Habría que reducir a 40 veces, o menos, para compensar el resto de horarios. No se puede beneficiar a unos pocos en detrimento de muchos artistas. “En la franja de la noche hemos tocado Morente, mi padre Pepe Habichuela, El Camborio, yo...todos reconocidos en el mundo entero, infinitamente peor tratados que otros, con menos relevancia”.

Insiste en que “a mí me da pena que la SGAE no defienda una pequeña ventana donde hay varios de miles de socios que propagan la música por todo el mundo y no son considerados en nuestra propia tierra”. Está claramente en contra de la programación nocturna actual “poner a unas brujas leyendo el tarot o vender escobas, no se puede comparar si a las dos de la mañana ves bailando a Farruquito o cantando a Guadiana o a David de Jacoba, que son un lujo”. El resumen es que “hay una lucha entre las editoriales de la música y los programadores de televisión, que al final lo pagamos los músicos. Los flamencos vivimos de tocar y de lo contentos que estamos con lo que hacemos, pero a mucha fatiga. Y más ahora, en pandemia y con familia”.

Esfuerzo. Para los que tachan a estos músicos de que siempre han estado mal acostumbrados, Carmona expresa que “nosotros curramos muchísimo, como los que más. El flamenco es como la cirugía, hay que estar estudiando toda la vida y es un gran nivel de autoexigencia, yo creo que dentro de la música española es lo más duro”. A su parecer “El nivel de la guitarra española sería similar al de estudiantes de la NASA, porque hay muchos con una técnica y una sabiduría enorme. El nivel medio es de 9,80, ¿sabes lo que te quiero decir? Que si la SGAE está para defender la cultura, que lo demuestre”.

Josemi no quiere que se malinterprete la postura que defiende, y entiende que si hay más publicidad en horas punta deben de cobrar más. Pero se rebela por el abuso de los editores y programadores porque “el 80% de la música que se emite en los reality shows es música pop y anglosajona. En países como Francia hay una ley que obliga a que un tanto por ciento de lo que se escucha sea música francesa. Estaría muy bien que se hiciera en España, no solo para el flamenco, hay mucho arte español muy bueno y de mucha calidad”, concluye.

Nuevo disco. Vida es su nuevo proyecto musical, de la mano de Javier Colina y Bandolero. El disco abarca piezas populares de raíz latinoamericana y composiciones flamencas de Josemi, a la vez que desarrolla y profundiza en un sonido propio forjado durante estos años de trayectoria. Carmona se sinceriza diciendo “creo que es música de calidad”. Además cuentan con Farruquito y Rozalén como invitados, y eso, ya es garantía de éxito.