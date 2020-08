Las nuevas celebraciones y la actualidad de Manuel Molezún

LAS CELEBRACIONES virtuales se han instalado en el mundo del arte y tendremos que incorporar esa experiencia a nuestros hábitos, pues estamos asistiendo a grandes cambios que provocan otros modos de aproximación a los acontecimientos.

Galerías, museos, bibliotecas y ferias de arte, han incorporado plataformas digitales y una de las mas ambiciosas es la Online Viewing Rooms, creada por Art Basel, para paliar los inconvenientes de la suspensión de sus ediciones en Hong Kong y recientemente en Basel. En ese sentido, aunque ferias como Frieze London y Frieze Masters, Art Cologne, Art Dubai o Tefaf Maastricht, han cerrado o trasladado sus fechas de apertura, todas con mas o menos intensidad se han sumado a esa tendencia.

Y en esa línea de hacer de la necesidad virtud, una buena parte de los museos han adoptado esas prácticas y han activado la imaginación, unas veces revisando sus fondos para realizar exposiciones, en principio virtuales, y ahora presenciales, aunque con reducido publico; o en algunos casos, promoviendo la creación de proyectos, con menor coste y apostando por la relectura de sus fondos, algo necesario y hasta ahora poco frecuente, que implica una mayor labor investigadora, favorecida por las condiciones de este tiempo que invita a la introspección.

Por ese motivo, es deseable que los historiadores de arte, encargados del estudio del pasado y su proyección al presente, y del seguimiento y análisis de lo que acontece en la actualidad, artística, siempre ligada a las evoluciones y acontecimientos que afectan a la sociedad global, afiancen su lugar, que con frecuencia se ha visto desplazado por un intrusismo incomprensible.

Es evidente que esta era virtual ofrece grandes posibilidades y también la oportunidad de rescatar materias de interés gracias a la inmediatez que proporcionan estos medios. Si bien es cierto que la experiencia visual es insustituible, lo digital puede aminorar en parte la carencia de la percepción real. Y aunque sin abandonar costumbres, visitas a exposiciones, actividades, o la asistencia a conmemoraciones de efemérides que suelen ir ligadas a la recuperación de figuras o etapas destacadas que en los mejores casos sirven para dar un impulso a los merecedores de ese recuerdo, se puede sobrellevar esa carencia accediendo a los contenidos online a través de esas ventanas abiertas al mundo.

Sin salir de nuestro entorno geográfico y centrándonos en Galicia, en el otoño de 2020, cuando se celebran los cien años del primer número de la revista Nós y está anunciada, en el Museo Centro Gaiás, la exposición Galicia, de Nós a Nós, otro cumpleaños se presenta como digno de atención; se trata del centenario del nacimiento de Manuel Molezún (A Coruña, 1920- Madrid, 2001), un artista de destacado recorrido que tuvo un notable reconocimiento, así como repercusión exterior por sus actitudes de vanguardia y uno de los artífices del movimiento abstracto que se afianzó en la península Ibérica en el tránsito de las décadas cincuenta y sesenta.

Quedan en su haber logros que ponen de manifiesto su talante adelantado y su espíritu de artista interdisciplinar que supo aunar, la pintura, el diseño, y la creación de espacios arquitectónicos relacionados con el arte, (Trienales de Milán 1954 -1957), en colaboración con Amadeo Gabino, Ramón Vázquez Molezún y Eduardo Chillida.

Sobresale en su labor la aportación de originales soluciones, en cuanto a la creación de vidrieras. El crítico y poeta José Hierro, veía en esa faceta, llevada a términos abstractos, la huella de la niñez, el recuerdo de las galerías coruñesas y el impacto, en ellas, de la luz del mar. Sin embargo, uno de los momentos cumbre de su trayectoria fue la contribución con esos hallazgos al Pabellón de España para la Feria Mundial de Nueva York de 1964-1965, proyectado por Javier Carvajal, premiado por la Fundación Rockefeller y el American Institute of Architects. Toda una lección de modernidad, resaltada entonces por la prensa internacional y por la revista Life que denominó al efímero pabellón como la Jewell of the Fair. No nos perdamos esa visión integradora de las artes que hoy podemos recuperar gracias al nuevo poder digital que se impone en nuestras vidas.