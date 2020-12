‘Latexos da cidade’ tómalle o pulso a varias urbes galegas

No programa da Televisión de Galicia Latexos da cidade percorréronse hai tempo as urbes galegas para coñecer de cerca o seu latexar e a súa vida. Retratáronse as sete cidades de Galicia en todo o seu esplendor, coñecendo os seus traballadores, as súas historias e as súas rutinas.

Coa pandemia chegou o cambio. Todo mudou. Toda a poboación tivo que adaptarse a importantes medidas preventivas e a un toque de queda como nunca antes se vira.

Este mes de decembro, con Latexos no toque de queda, o espazo volve visitar as cidades galegas e volve falar cos seus protagonistas para coñecer de primeira man como conseguiron adaptarse, como viven co toque de queda e como conseguen saír adiante con traballo, esforzo e ilusión.

Ademais, Latexos no toque de queda percorrerá de noite as rúas de cada cidade, acompañando un grupo de traballadores ben coñecedor de todos os cambios provocados pola pandemia: o dos taxistas.

As cidades galegas que eles coñeceron non son as mesmas durante o toque de queda. Con eles, o programa viaxará polas rúas baleiras para descubrir como se vive desde un taxi este excepcional escenario que veu imposto pola pandemia do coronavirus.

O programa viaxará hoxe ata Ferrol para ver como enfrontaron a pandemia os traballadores de Navantia.

En Ourense, verá de primeira man como se traballa nun supermercado e como se atende o público cumprindo todas as recomendacións.

En Vigo, acudirá a un dos sectores máis golpeados pola pandemia e que máis tiveron que adaptarse ás novas circunstancias: os ximnasios.

Ademais, Latexos no toque de queda achegarase a Lugo para asistir a un partido do Breogán e ver como se adaptaron as medidas de seguridade a un evento deportivo.

O equipo do programa tamén estará en Santiago, para comprobar como traballan en tempos da COVID-19, os encargados de recoller o lixo.

Finalmente, viaxará con taxistas das cidades de Compostela, Lugo e Ferrol, co obxectivo de poder descubrir como é unha quenda durante o toque de queda decretado neste novo estado de alarma.

‘vivir aquí’. Para evitar o contaxio e máis alá da importancia da ventilación natural nos espazos cerrados, nestes últimos tempos escoitamos falar moito de distintos sistemas para depurar o aire: ozono, luz ultravioleta, nebulizadores con desinfectantes autorizados polo Ministerio de Sanidade, filtros HEPA... Algúns son efectivos fronte a outros patóxenos, pero non fronte ao coronavirus.

Os reporteiros do programa Vivir aquí falarán este luns con virólogos, comerciais e outros expertos en filtración de aire para saber máis desta ferramenta que está a xugar un papel importante para loitar contra os contaxios polo coronavirus.

Despedir 2020 nun pazo espectacular, nunha vila de inspiración enolóxica, nun fermoso piso no centro da cidade ou nunha casa cun belén tan grande que case non caiba no seu interior. Estas son as propostas do programa especial de Nadal de Que casas! que a canle autonómica ofrecerá esta noite.

O programa desprazarase ata Meis para coñecer a José Luis Vilanova.

A elegancia persoal aplicada aos espazos que un habita e que debe transformar empregando a súa creatividade podería ser o resumo da súa filosofía de vida. A súa vivenda é unha composición de múltiples estancias pensadas para compartir.