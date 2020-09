Lee Krasner, en el Guggenheim Bilbao

PARCE QUE EL CÍRCULO se va cerrando y aquellas mujeres artistas, indispensables por su talento, en parte veladas u ocultas empiezan a tener mayor visibilidad y el reconocimiento que se merecen.

Y una de ellas es Lee Krasner (1908- 1984 ) a la que el Museo Guggenheim Bilbao dedica una exposición retrospectiva, prevista su apertura para el 18 de septiembre; la escasa presencia de esta artista en el continente europeo y las especiales circunstancias que la rodearon, encajan perfectamente en esa idea de revelación para el gran público. Y aunque Krasner siempre fue un personaje de culto, reconocida en los años finales de su existencia, su valor quedaría desdibujado detrás del brillo de su marido Jackson Pollock.

Durante muchos años, el Expresionismo Abstracto norteamericano se inscribió y legitimó mayormente, en la bibliografía generada, con nombres masculinos y ese desequilibrio se ha prolongado demasiado tiempo. Sin embargo, el proceso de reparación ya hace años que se ha puesto en marcha, merced a los estudios e investigaciones de historiadoras, entre ellas, Linda Nochlin, Griselda Pollock, Paula Harper o Whitney Chadwick, que han marcado un camino tan necesario como justo.

En lo que respecta a esta gran creadora sobresale su temprana vocación afirmada por una extensa formación en el campo de las artes (Women´s Art School of Cooper Union y National Academy of Design); asimismo la lucha por sobrevivir en un mundo difícil forjaría su carácter. Los comienzos se sitúan entre finales de los veinte y principios de los treinta, coincidentes con los tiempos de la Gran Depresión económica acaecida en Norteamérica y las políticas del New Deal que dieron lugar a proyectos específicos para artistas, (WPA Federal Art Projects) en los que ella trabajó al lado de Louise Nevelson e Isabel Bishop, experimentado con la obra mural, indagando para esas realizaciones en los problemas sociales que se sucedían en ese contexto de grave crisis.

En su evolución fue dejando atrás las influencias recibidas entre ellas las del cubismo y de su profesor Hans Hofmann, aunque quedaría en algunos momentos de su obra la huella del color vivo y alegre de Matisse, del que haría síntesis con sus propios gustos.

Krasner profundizó en las diferencias de su naturaleza femenina, dando prioridad a la introspección, a la meditación o la manifestación de aspectos psicológicos particulares, buscando para su obra la unión entre lo que sería la expresión sincera de esa condición y la conversión de las formas hacia modelos abstractos.

A partir de 1940 se introduce en los círculos expresionistas y cuando conoce a Pollock (1941) ya estaba inmersa en las actividades de aquellos grupos; por los efectos de la relación y matrimonio con él, tuvo que readaptarse y afinar su espacio personal y creativo; sin embargo, siguió transformando su pintura y llevándola al automatismo, aunque situada en un segundo plano, acoplada a sus circunstancias. Destacan, a partir de aquellas abstracciones que se basaban en las visiones de la naturaleza las Pequeñas Imágenes, piezas correspondientes a finales de 1940, que revelan el gusto por la escritura jeroglífica hebrea y miniados.

En 1951, lleva a cabo su primera exposición individual en la galería Betty Parsons y aunque su capacidad creativa, nunca disminuida, durante los años vividos con Pollock, a partir de 1956, ya sin su compañía, continúa avanzando hacia la plasmación de una obra que irá conformando en series, (Seasons, Springs ) o etapas, intencionadamente diferenciadas, con el propósito de ahondar en nuevas formas de expresión, a pesar de que esos cambios distrajeran de la percepción de su estilo.

A partir de 1960, Krasner, se adentra en la realización de piezas de gran formato, manteniendo hasta el final de su vida una participación activa en la defensa y consolidación de los ideales estéticos que la guiaron y diferenciaron.