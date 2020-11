“Leonor de Aquitania es la primera abuela de Europa”

Una cosa es segura: siempre podrás contar que tú ganaste el Premio Planeta el año del coronavirus. Eso no se olvida fácilmente.

No, desde luego. Ha sido el año más atípico de la historia para ganarlo, tienes razón. Para bien y para mal. La pandemia es algo terrible, algo que está afectando a mucha gente y que tendrá graves consecuencias económicas. Además, me ha impedido subir a Galicia, que es un sitio que me encanta, sobre todo en verano, como buena norteña que soy, y quizás porque normalmente vivo en el sur, en Alicante. Pero ganar un premio como este, que para mí es el más importante en las letras hispanas, pues siempre es una alegría que te cambia la vida. La verdad es que me doy por satisfecha. En cuestión de premios no aspiro a más, así que una seguirá publicando por puro placer, por el placer de escribir.

Pero sí que has venido a Galicia por cuestiones de documentación para escribir ‘Aquitania’. No olvidemos que, en esta obra, Compostela es muy importante.

Y tanto. Sí, estuve hace dos veranos (este último fue imposible) porque necesitaba encontrar el Romance de Don Gaiferos. Me costó un poco de trabajo, no creas. [Don Gaiferos, peregrino a Compostela, roman- ce recuperado en su forma escrita por Murguía, tal vez desde la cultura popular, aunque este hecho ha sido muy discutido, y musicado por Faustino Santalices, es una figura que se asocia al Duque de Aquitania, Guillermo X, muerto en 1137 en Compostela o en sus proximidades, durante una peregrinación].

En la novela, como decimos, Santiago es muy importante, y se muestra como una referencia religiosa imprescindible para los más elevados personajes.

Así era. Roma, Santiago y Tierra Santa. En ‘Aquitania’, en efecto, esos enclaves están muy presentes, como no podía ser de otra manera, pues así ocurría en realidad en el Medievo. Lugares de peregrinación y de expiación de los pecados.

La noticia de la muerte del Duque de Aquitania en la mismísima catedral de Santiago es el elemento dramático del que parte la novela. Es un hecho con gran fuerza histórica, aunque no sé si suficientemente histórico.

El día de Viernes Santo de 1137 llegó el Duque de Aquitania con todo su séquito a la catedral, y, aunque estaba muy fuerte y muy bien de salud, parece que se desplomó muerto frente al altar mayor. Eso es lo que dice la tradición, aunque la explicación oficial habla de una cantimplora de agua en mal estado que habrían extraído de algún pozo cercano, como la verdadera causa de la muerte. Pero vamos, nadie más de su séquito enfermó. Y menos tan repentinamente. De hecho, volvieron a toda prisa a Burdeos para anunciar que el duque había muerto.

Una historia truculenta, verdadera o no en su totalidad, como suele pasar, que ha invadido la tradición del Camino de Santiago.

Sí. Pero como pasa en estos casos, rápidamente empezaron a elaborarse historias paralelas, o eso he leído en fuentes primarias. La muerte fue sospechosa y algunos rumores indicaban que el propio duque lo había fingido todo, en su afán por desaparecer, harto quizás de su gobierno, y que, disfrazado de eremita, se había ido hasta Tierra Santa. Ese rumor permaneció durante mucho tiempo. Y hay señales de ello. A unos cincuenta kilómetros de Santiago [en Fisterra] tenemos los restos de una ermita dedicada a Guillermo [¿de Poitiers?]. Y hay otras muestras en España, en zonas tan distantes como Castellón. [Aunque no faltan detractores de esta versión, como los especialistas que lo identifican como un lugar de culto pagano, Fernando Alonso Romero y Manuel Cornide, en particular. Otros, como Antón Pombo, hablan de Guillermo como uno de los primeros peregrinos en Fisterra, tras dejar atrás la visita a Compostela].

Otra de las grandes polémicas reside en el testamento. Parece que fue falsificado.

Sí, eso parece. Yo siempre lo he creído. Se trata de un testamento muy conocido, desde luego, muy analizado. Leonor, su hija, o el entorno, tuvo que falsificarlo. La fórmula con la que está redactado, por la que entrega a su hija al rey de la Isla de Francia, pero al tiempo mantiene la potestad de ella sobre Aquitania, de tal forma que seguirá siendo duquesa de esos territorios, es muy reveladora. Muy inteligente, diría yo.

Tu larga trayectoria literaria nos dice que la Historia es muy importante para ti. Sin duda, la Trilogía de la Ciudad Blanca ha sido tu gran éxito reciente, con su versión, también, para la pantalla, y ahí la investigación histórica ya está muy presente, con mucho detalle, con mucha precisión.

Sí, por supuesto. En todas mis novelas hay un enorme componente histórico. Aunque pretenda escribir un ‘thriller’ contemporáneo, rápidamente me voy a la historia de los lugares, a los ritos celtas, o el asedio de una ciudad como Vitoria, mi ciudad, en 1199... Y qué voy a decir, si pensamos en ‘La saga de los longevos’, por ejemplo.

Tu recreación del siglo XII en ‘Aquitania’ es fastuosa, emocionante. Y es un siglo difícil, complejo, poco conocido, y muy alejado de nosotros. No me extraña que Eslava Galán diga que tu versión del Medievo es realmente brillante, aunque, claro, muchas cosas del siglo XII no pueden saberse.

Bueno, hay que sumergirse en toda la documentación. Y hay que tener cuidado con los detalles. Por ejemplo, la historia de la moda y del vestido. O de la comida. Hay que saber que sólo los ricos tomaban sopa de ortiga, por ejemplo. A lo mejor hay que estudiar tres libros para una sola frase. Me traje mucho material de Poitiers y de Burdeos. La cultura gastronómica en Francia es tan enorme que encuentras casi lo que quieres, porque hoy se han recuperado muchas recetas medievales. A veces hay que aprender a parar, porque se sales rápidamente del argumento de la novela. Es muy peligroso tener ansia documental.

Fue un siglo fundacional, por lo que respecta a la idea del origen de Europa y a su construcción política.

Los que crearon la idea de lo que después sería la idea de Europa fueron Luy el Joven, Leonor de Aquitania y su segundo marido, Enrique Plantagenet. Después tendrían la Guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia, y la de las dos Rosas, en Inglaterra, todos ellos conflictos heredados de estos tres personajes que, de alguna forma construyeron, a través de ellos, el futuro de Europa.

Me maravilla el lado más doméstico de los personajes reales o nobles que describes. Viven las inclemencias de un tiempo feroz. No están tan lejos del mundo violento, a pesar de sus palacios y castillos. Y eso en la novela está muy bien contado. Y luego, esa envidia que los Capetos [que viene de capita..., y originalmente de Hugo Capeto, su primer soberano] tenían por los de Aquitania, y por los de otros lugares..., porque no eran suficientemente ricos, a pesar de tener tantos vasallos.

Bueno, los Capetos llegaron hasta Luy el Gordo, pero, aunque nominalmente eran los reyes, sus vasallos tenían muchas más posesiones. Piensa que la Isla de Francia era un territorio muy escueto. Piensa en Champaña. Piensa en la grandeza de Aquitania: de ahí el interés en casarse con Leonor, claro, que es el gran tema de la novela. Se quejan de ser los reyes más pobres de cuantos existían. La verdad es que no sabían hacer dinero. No tenían ese don.

Y luego está la terrible vida cotidiana de la época. Para casi todos.

La naturaleza, o el paisaje, era mucho más grande y potente que ahora. La naturaleza era más grande que el hombre. Ahora estamos descolocados con la pandemia porque nos está pasando justo eso: somos una especie más y no podemos controlar, al menos de momento, la naturaleza. Creemos, por el egocentrismo humano, que lo podemos dominar todo, y no es así. La naturaleza es siempre más poderosa. En los últimos siglos ha tocado pandemia periódicamente... No es nada nuevo. Así que es cierto que en la antigüedad tenían mucho más presente las catástrofes naturales que lo barrían todo. La prepotencia es una cosa mucho más reciente.

Imagino que tus novelas recientes, que han tenido tanto éxito, también te han preparado para ‘Aquitania’.

Hay una continuidad de ‘Los señores del tiempo’, porque yo había hecho mucha investigación de la Historia de Navarra en el siglo XII. Y de ahí llegué a Leonor de Aquitania. Pero hay un gran cambio: ahora ya no estamos en una novela contemporánea. Sí es un ‘thriller’, como siempre, pero mestizo. Me gustan los géneros mestizos, me cuesta limitarme en ese sentido. Pienso siempre en la historia, en la premisa dramática, pero en seguida pienso en los personajes. Los personajes son los que importan de verdad, y en ‘Aquitania’ tenemos personajes formidables. Cuando empecé a escribir nunca me preocupaba por los géneros. Y eso me va a suceder siempre. Hago ficciones, pero con muchos trasvases históricos. ‘Aquitania’ no es la biografía de Leonor: estamos ante la resolución de un asesinato, del que parte la novela. Hay capítulos que sí son más históricos, como el asedio a Poitiers. Pero otros son fundamentalmente ficción. No sopeso los ingredientes, eso tampoco.

Me resulta muy curiosa la relación de Leonor con la recopilación de la llamada Materia de Bretaña.

Bueno, los franceses ya tenían el Ciclo de Roldán. Todos quieren tener esas historias del pasado, por las que discurre su genealogía. Pero Leonor, cuando era la consorte de Enrique de Plantagenet, recogió toda la mitología en torno a Arturo y el siglo IV, la reina Ginebra, con las correspondientes invenciones, como la tabla redonda, etc. En realidad, se lo pidieron a Chrétien de Troyes, de donde saldrá todo lo que llamamos hoy las novelas o historias de caballerías. Pero en esa época se puso mucho dinero para encontrar los restos de Arturo a través de expediciones arqueológicas... para intentar unirlo, claro, a la dinastía de los Plantagenet.

Leonor de Aquitania se dibuja ante nosotros como una mujer increíble, capaz de casi todo.

Los personajes tienen una enorme fortaleza, es verdad. Muchos de ellos. Eran formidables. Y me resultaba difícil dejarlos atrás. Leonor fue un poco como la reina Victoria, es la primera abuela de Europa. Casó a sus diez hijos muy bien, todos acabaron ‘colocados’ en todos los reinos de Europa y de Tierra Santa. Todos eran primos y todos eran familia de Leonor de Aquitania.