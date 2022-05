Liposucción, una cirugía para lucir figura pero no para hacer en verano

··· La liposucción es una técnica quirúrgica para eliminar depósitos de grasa inestéticos de determinadas áreas del cuerpo, incluyendo cara y cuello, brazos, tronco, abdomen, nalgas, caderas y muslos, rodillas, pantorrillas y tobillos.

··· Puede ser realizada como un procedimiento primario para mejorar el contorno corporal, o en combinación con otras técnicas quirúrgicas, como lifting facial, abdominoplastia,o lifting de muslos, para tensar la piel relajada y estructuras de soporte.

··· El mejor candidato para una liposucción es el individuo de peso relativamente normal que posee un exceso de grasa en áreas determinadas del cuerpo. Una piel firme y elástica lleva a un mejor contorno final después de la cirugía. La piel colgante no se readapta por si misma al nuevo contorno, y puede requerir técnicas quirúrgicas adicionales para eliminar y tensar el exceso de piel. Las irregularidades del contorno corporal debidas a estructuras diferentes de la grasa no pueden ser mejoradas con liposucción. En todo caso, por si misma no mejora las áreas de piel irregular conocida como celulitis.

··· Entre los beneficios del tratamiento está la recuperación de la confianza, ya que supone un gran estímulo para la eutoestima personal al lograr la imagen que desea; la ayuda a mejorar la dieta, y es que representa un método ideal para incorporar costumbres saludables a tu día a día; la eliminación de grasa, que son más difíciles de perder con otros métodos; la total remodelación corporal, una mayor armonía y suavidad en las curvas del cuerpo; que se trata de un método efectivo e indoloro; y que las cicatrices son casi imperceptibles, fruto de la experiencia del equipo de Novoa.