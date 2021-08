$!Llega ‘Nine Perfect Strangers’

ESTRENO Nine Perfect Strangers, a serie de intriga, llega el viernes 20 de agosto a Amazon Prime Video. Basada en el libro de la autora australiana Liane Moriarty, está producida por los equipos responsables de Big Little Lies y protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy. Rodada en Australia, la serie de ocho episodios está ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor. La directora del complejo, Masha (interpretada por la premiada Kidman), los vigila durante los diez días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos nueve desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera, lo que da pie a los principales ejes argumentales de su sorprendente relato seriado. EFE