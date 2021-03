Llega ‘The One’, búsqueda del amor perfecto pero a través de la genética

Madrid. Qué ocurriría si una simple muestra de ADN fuese suficiente para encontrar a nuestra pareja ideal? Esta es la premisa de The On”, la nueva serie británica rodada en parte en España estrenada este viernes Netflix, donde ciencia y tecnología se mezclan con secretos y asesinatos para crear un atractivo cóctel.

The One se desarrolla en Londres en un futuro no muy lejano, en el que la empresa MatchDNA, con una prueba de ADN y un patrón basado en la genética de las hormigas, es capaz de encontrar a tu “match” (pareja ideal). Pero cuando un cadáver relacionado con la compañía aparece en el Támesis, salen a relucir los trapos sucios, las venganzas y las mentiras.

Pero también España, y más concretamente Tenerife, una de las Islas Canarias, es parte importante de la trama de esta ambiciosa apuesta, y está presente desde las primeras escenas de la serie, rodadas en el auditorio Adán Martín, diseñado por Santiago Calatrava, y donde la protagonista presenta su innovadora tecnología al mundo. Del mismo modo que lo es la española Jana Pérez a través del personaje de Sophia. EFE