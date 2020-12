Llegan las recogidas de juguetes alimentos y mascarillas

De verdad que no quería hablar más de Carolina Herrera. Tras una semana colgando fotos de ostensible melena, minifalda y jeans ajustados (lo del bikini solo para los que me acompañan a la playa), y de escuchar opiniones para todos los gustos, (aunque ganan por mayoría aplastante las que hacen referencia a la libertad personal de cada una para vestirse y peinarse como les dé la gana), creía que el tema estaba más que finiquitado. Ni siquiera mis amigas hablan ya de eso en los chats de WhatsApp, donde ahora mismo la estrella de las conversaciones son las cenas de Navidad con plazas limitadas y los consiguientes chistes sobre el tráfico de influencias para conseguir asiento frente al pavo.

Vaya, que yo no quería hablar más de Carolina, lo juro, pero claro, es que está aún el tema caliente y va ella y saca una colección otoño 2021 (y cito textual) “ fresca, enérgica y boyante: minifaldas, lunares y siluetas en forma de A en tonos vibrantes”. Y hay más. “La colección trata sobre vivir intensa y orgullosamente, jugando con los extremos. Dejar que una falda corta sea corta, dejar que una manga larga sea larga”. No lo digo yo. Lo dice el diseñador americano Wes Gordon, alma mater de la firma CH, de la que es su director creativo desde 2018.

Así que con todos mis respetos, a mí ha sido leer esto y ver las imágenes de su colección pre fall 2021, y dejar puesta la cara de emoji flipado por un buen rato. Que habrá quien me diga que la harían pensando en que la vistieran las menores de cuarenta, pero cualquiera que conozca la marca sabe que ese no es el target de público de CH, más allá de sus accesorios y alguna prenda suelta.

Así que sí, sigo teniendo a Carolina , la incoherencia y las campañas de márquetin como tema estrella para el café con las amigas, ahora que (aleluya) ya nos abrieron los bares.

LA VERDAD QUE NUNCA HUBIESE PENSADO QUE SUS DECLARACIONES tuviesen tanto recorrido. Pero entre el acalorado debate sobre la importancia de la apariencia y del estilo personal por encima de la edad y del físico, y de las apuestas sobre si Enrique Ponce vuelve al calor del dulce hogar con Paloma Cuevas o sigue luciendo amoríos juveniles con Ana Soria y su perrito Ney, mis grupos están que arden. Que la verdad, no me entero mucho de lo que está pasando en el mundo del cuore sin tener cerca a Ángelo Pulito, Rosa Portela y Laura Pérez, los expertos más divertidos de la prensa del corazón, pero voy a confesar que leer en una revista que a la pareja se la veía en crisis y que lo de adoptar mascota podría ser “un intento desesperado de salvar su relación”, me ha dado para unas cuantas risas yo sola. Casi me atrevería a decir que seguramente ese era el objetivo de escribirlo, hacer reír al personal, porque una frase así en ese contexto no se puede tomar en serio ni aunque pongas todo el empeño del mundo en ello.

Y DICHO ESTO, EN LO QUE SÍ HAY QUE EMPEÑARSE Y CON TODAS LAS GANAS DEL MUNDO es en acciones solidarias que ayuden a los más necesitados. No hay más que mirar hacia los lados para ver la cantidad de campañas puestas en marcha como cada Navidad por diferentes asociaciones para echar una mano y sumarse a la que más te motive con recogidas de alimentos, juguetes, prendas de abrigo... y este año también, ¡mascarillas!, precisamente el objetivo de la Asociación Bonhomía, que preside Fanny Sánchez, y que muy certeramente ha bautizado su proyecto con el lema Esta Navidad, seremos más.

Conscientes de que las necesidades y carencias de las personas sin hogar se han visto incrementadas en los últimos meses por la crítica situación socio-sanitaria que estamos viviendo, la entidad lucense comprará mascarillas para hacérselas llegar a las personas que acudan a los comedores sociales y albergues de Galicia, animando también a las personas registradas en su web (www.bonhomia.org) a salir de tiendas, comprar las que son de varios usos, envolverlas en papel de regalo y depositarla en uno de los puntos de recogida establecidos.

También me gusta ver a las grandes compañías volcadas en acciones de responsabilidad social, como Gadis con su gran recogida de alimentos, o El Corte Inglés, que este año realizará la mayor donación de juguetes de su historia con la entrega de unos 50.000 artículos a diversas oenegés y asociaciones que operan en distintos ámbitos en toda España.

Otra de las iniciativas que me han encantado ha sido la de una empresa valenciana que ha llevado a cabo una iniciativa solidaria que ojalá copien muchas en toda España, la de donar al Banco de Alimentos el importe íntegro del gasto que hubiera supuesto la tradicional cena de Navidad, tan habitual en estas fechas.

Con esta idea pretenden contribuir en la ayuda a las personas a las que las crisis sanitaria y económica les está haciendo pasar por momentos nada deseables. Y es que habida cuenta de que este año muchos de estos encuentros no podrán celebrarse por las restricciones y limitaciones de aforo, qué mejor plan para no perder el espíritu navideño que destinar ese dinero a una buena causa social, como ha hecho la agencia inmobiliaria Primer Grupo Gran Vía, que dirige Javier Martínez y que espero sirva de ejemplo.

Ni qué decir tiene que, en el fondo, lo más importante es tener voluntad de ayudar, y tener siempre presente que la suma de muchos pocos hace un montón, que pequeños gestos pueden lograr grandes cambios, y que lo ideal sería que la solidaridad no fuese solo estacionaria, sino un bien permanentemente activo y sin fecha de caducidad.