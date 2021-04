“Llegué a sentirme rechazada debido a las lesiones en mi piel”

En el ciclo ‘La salud es lo que importa’, promovido por la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, se pretende difundir entre la sociedad el valor terapéutico actual de la cura termal. La primera sesión, centrada en los beneficios de la balneoterapia para abordar la psoriasis finalizó con un coloquio en el que participó nuestra entrevistada.

¿Qué le ocurre a una persona con psoriasis, Fátima?

La psoriasis es una enfermedad sistémica, autoinmune, crónica, dolorosa y desfigurante. Es decir, que va más allá de la piel. Una piel sana tiene un ciclo de renovación de en torno a 28 días, en el caso de una piel con psoriasis ese ciclo se acorta a tan solo 4 o 5 días, por lo que las células de la piel se acumulan y forman las placas o lesiones escamosas. Que sea autoinmune quiere decir que el organismo lucha por error contra algo suyo. Que sea sistémica quiere decir que puede afectar a más órganos o partes del cuerpo (un ejemplo claro es la artritis psorásica). Y que sea crónica quiere decir que es de por vida, que no tiene curación y que su tratamiento es fundamentalmente sintomático.

Altera la calidad de vida de un buen número de pacientes. No se contagia, pero parece que se oculta. ¿Me equivoco?

Centrándonos únicamente en la afectación dermatológica, hay que tener en cuenta que en la sociedad actual nuestro aspecto es nuestra carta de presentación más inmediata. Nos guiamos por lo que vemos, por la primera impresión visual, antes de relacionarnos con la gente. Cualquier cuerpo o característica “no normativa” genera rechazo y más cuando estamos viendo heridas con un aspecto extraño, que incluso sangran o que pueden parecer contagiosas. Hay un gran desconocimiento de la enfermedad y el paciente tiende a ocultarse para evitar preguntas y explicaciones. También por el rechazo a su propio cuerpo o imagen.

Usted convive con la psoriasis. ¿A qué dificultades ha tenido que enfrentarse?

Hasta los 18 años no tuve grandes problemas. Vivo en una zona (Foz, en la costa de Lugo) donde es habitual que todos tengan en su familia o en su entorno más cercano a una persona con psoriasis así que, en cierto modo, es bastante conocida (aunque suele ser en su modalidad más leve). Con mi traslado a Santiago de Compostela para realizar mis estudios universitarios se inició un gran brote, lo que, unido al desconocimiento general de la gente que me rodeaba, me vi rechazada o cuestionada por las lesiones, por lo que solía ocultarlas cuando eran muy extensas. Volver a casa los fines de semana o las vacaciones resultaba una liberación. Tras entablar relación con otros pacientes, y especialmente con Acción Psoriasis, además de tener el apoyo de mi familia, volví a ser como antes y dejé de esconder mi piel.

No tiene cura pero sí tratamiento. ¿Qué beneficios dirías que tienen las aguas termales, Fátima?

En mi experiencia, las aguas termales lo que más me aportan es hidratación y relajación. La piel psoriásica es una piel muy seca que necesita constante hidratación: un tratamiento de balneoterapia es una gran ayuda en ese sentido. En cuanto a la relajación, un desencadenante de la psoriasis es el estrés (en mi caso es el principal), por lo que el poder disponer de unas semanas para cuidarse y mimarse hace que el nivel de estrés descienda considerablemente y la piel lo agradece.

¿Sabe si nuestra comunidad atrae a pacientes no solo de España, sino de Europa debido a la riqueza termal que posee, sobre todo la provincia de Ourense?

Lo desconozco, pero sí sé que en otros países la terapia termal está prescrita y hasta financiada por los sistemas sanitarios.

Como delegada en Galicia de Acción Psoriasis, me gustaría saber qué retos tiene por delante.

Lo que busca Acción Psoriasis es dar a conocer y visibilizar la psoriasis como la enfermedad que es. No solo como esas “placas sequitas de la piel” o como un problema estético, sino como una enfermedad que puede ser muy grave y provocar una afectación a todo el organismo. También se busca que los pacientes tengan acceso a todo el arsenal terapéutico que existe, motivando ese acceso en razones de necesidad del paciente y no en razones económicas o de domicilio. En Galicia somos muy afortunados, ya que el acceso es total y casi ilimitado, tenemos grandes profesionales tanto en dermatología como en reumatología muy implicados en el bienestar de los pacientes.

¿Les resulta difícil hacerse oír?

Gracias a las redes sociales y la costumbre de hacer búsquedas en web es relativamente fácil llegar a la gente, pero es cierto que se necesita más apoyo por los sanitarios y autoridades sanitarias. Como dice un compañero, “hay que recetar asociación”. Se llevan a cabo muchas actividades y se editan materiales, aunque la situación sanitaria actual nos ha limitado mucho al no poder hacer actividades presenciales, que es donde mejor se logran contactos entre pacientes.

Todo indica que desde el punto de vista dermatológico, la sanidad pública presta una buena atención a los pacientes. ¿Puede decirse lo mismo desde la psicología?

La atención a la salud mental en general es una asignatura pendiente en todo el país. Está infradotada de medios y los pacientes se enfrentan a grandes listas de espera o consultas excesivamente espaciadas. Y ya centrándonos en psoriasis, a pesar del gran impacto emocional y psicológico que produce esta enfermedad, se omite el derivar el paciente a las unidades de salud mental. Falta mucho camino por recorrer para concienciar a los sanitarios y autoridades sanitarias que la psoriasis excede de lo que es salud física.