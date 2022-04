Lois Patiño, Ángel Santos ou Lucía Estévez, entre os autores do certame de Cans

Vigo. A XIX edición do Festival de Cans, que se celebrará do 18 ao 21 de maio, vén de anunciar as curtas de ficción a concurso na sección oficial do certame. Son un total de doce obras, das que once serán estreas, seis delas son estreas absolutas e outras cinco que se proxectarán por vez primeira nun festival en Galicia.

O certame terá este ano unha colleita excepcional na categoría de ficción, na que combirnará filmes de directores experimentados, con percorrido na longametraxe, coma Lois Patiño, Eloy Domínguez Serén, Ángel Santos ou Guillermo de Oliveira, con outros emerxentes como Lucía Estévez, David Fidalgo ou Alejandro Rodríguez, realizadores premiados en Cans en edicións anteriores como David Fidalgo, Fran X Rodríguez ou Pedro Díaz, e cineastas máis novas como Cris Yáñez ou Lucía Cotelo.

Nesta edición, hai un total de seis mulleres na dirección de catro das obras a concurso, o que supón un incremento da presenza feminina, en liña co compromiso do festival por visibilizar o traballo das realizadoras. A competición da sección oficial terá lugar o día grande do Festival de Cans, o sábado 21 de maio, e desde este luns están á venda as entras na tenda online do festival.

Entre as curtas de ficción a concurso hai dúas de animación, que este ano compiten na mesma categoría. Paula Calviño, Alba Otero e María Jácome estrean Efecto caracola, transportándonos ao mundo onírico dunha rapaza que foxe da asfixiante rutina. En Reaction, o que fora finalista dos Goya con Homomaquia, e habitual da competición en Cans, David Fidalgo, amósanos co seu estilo singular, as reaccións de distintas mascotas ante imaxes sacadas dos medios de comunicación.

Tamén será estrea absoluta nesta edición La entrega, do realizador Pedro Díaz que regresa a Cans. A súa nova curta, protagonizada polo histórico Ramón Barea, narra en ton de comedia a vida dun ancián que non sae da casa desde hai unha década debido a un trauma. Cris Yáñez estreará Dúas Cores, con Mela Casal e Melania Cruz no reparto.

Xineceo, a historia de dous preadolescentes da debutante carballesa Laura Cotelo, súmase ás estreas en Cans, xunto con Devoradora de nenos, de Fran X. Rodríguez.

Eloy Domínguez Serén asina Rompente, a que podería ser unha das curtas do ano, coa que vén de recibir o premio á mellor curtametraxe no Festival de Málaga.

A relación entre dous irmáns que se reencontran en Nido, de Alejandro Rodríguez, é outra das ficcións a concurso, xunto á estrea en Galicia do western Sauerdogs, do vigués Guillermo de Oliveira,.

Despois do seu paso pola longametraxe, Lois Patiño asina con Matías Piñeiro a fermosa Sycorax, filme estreado na Quincena de realizadores da última edición de Cannes.

Tamén volve ás curtas o realizador de Marín, Ángel Santos, que compite con Así vendrá la noche, filme que pasou polo FIC Xixón onde tamén se estreou O niño dos paxaros, da viguesa Lucía Estévez, unha interesantísima obra que hibrida ficción, non ficción e musical, partindo dunha historia familiar relacionada co seu pai.

A competición das curtas de ficción da sección oficial terá lugar o sábado, 21 de maio, día grande do Festival de Cans. A organización puxo este luns á venda as entradas individuais a un prezo de 12 euros. Redacción