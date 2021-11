Los 7 males que asolan nuestra era (I)

Que duda cabe que gracias al apabullante avance de la medicina farmacológica, el ciudadano medio puede llegar a vivir tanto como una tortuga de las Galápagos, es decir unas 100 castañas. La única pega de esta medicina ultra-revolucionaria, basada en los fármacos, es que es de corte eminentemente paliativo e intervencionista, es decir, que centra prácticamente tooodos sus esfuerzos en neutralizar, domar, corregir o enmascarar los síntomas de las diversas patologías... que no tanto en resolver sus causas. Por ello, muchas de las citadas enfermedades -aunque ya casi ni se noten- terminarán cronificándose en el tiempo. Los médicos, clínicos e investigadores se mueven instigados bajo el principio de la inmediatez, “lo quiero, y lo quiero ya”, porque así lo reclaman 1/ la megapoderosa industria farmacéutica; 2/ los consumidores finales, léase nosotros mismos; 3/ ¡y el Gobierno, cosa a la que dice amén! Hemos llegado al punto en el cual los médicos de cabecera han perdido gran parte de su espíritu hipocrático para convertirse en vulgares dispensadores de fármacos.

¿Qué me duele la cabeza? Pues me tomo mi antiinflamatorio. ¿Se me dispara el colesterol por las nubes? Me zampo mis estatinas. ¿Qué me sale un sabañón de psoriasis? Le pongo la pomadita de corticoides. Causa-efecto. Acción-reacción. De eso va la cosa.

El dolor ya no es un síntoma, es un súper-villano al que hay que erradicar con todo el poder de la ciencia. Si te sube la fiebre y te entran los tembleques –bllblblbl- porque has pillado un trancazo y el sistema inmune simplemente está haciendo su trabajo, ya le estás metiendo el antipirético y el antiespasmódico porque tú ya no quieres saber nada de eso, de andar sudando y tiritando como un cavernícola, ¿a que sí?

La única pega de este sistema paliativo-reactivo, tratándose de patologías crónico-degenerativas (es decir, las que se van asentando a los poquiiitos por un pésimo modus vivendi) es que el desaguisado seguirá ahí, silente, domesticado a golpe de pildoramen, controles trimestrales, analíticas, más pastillas y recetas. Claro, a nuestro sistema capitalista le interesa que seamos una sociedad de enfermos crónicos porque generamos muuucha pasta, y este mecanismo es estupendo ya que, aunque sigamos hechos unas piltrafillas, ¡no morimos! Así pues, confesémoslo: somos adictos a las recetas, a las analíticas constantes (cada 6 meses, toca una) y a los encasillamientos patológicos. Como decía un gran intelectual del siglo pasado: “La medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie sano”.

Fármacos- “1”, Hacer algo para intentar cambiar mi cochambrosa situación- “0 patatero”. Pero pongamos un ejemplo clarividente: el tipo que usa y abusa de los laxantes porque ya no va al baño ni poniéndose un cartucho de dinamita; este sujeto acabará generando una dependencia furibunda a tales catárticos, y en el momento mismo en que decide dejarlos se da cuenta de que -¡ouch!- ya es demasiado tarde, debido a que el intestino no sabe apañárselas por sí mismo... ¡Ay! Si supiera que una de las causas principales del estreñimiento es el inmovilismo (más aún, incluso, que la deshidratación o la falta de fibra), a lo mejor con calzarse unas zapas ya se evitaba andar con paños calientes. Ojo-ojito que tres cuartos de lo mismo pasa con el consumo crónico y desmedido de fármacos para dormir, antidepresivos, hipolipemiantes, protectores gástricos, hipnóticos, antiácidos, antihipertensivos, corticoides varios... A veeer, que cambiar un estilo de vida aberrante por otro más sensato no siempre es garantía para curarse al 100 %; pero coño, cambiar para mejor... eso vaya si se nota.

¿Conclusión? Hombre, si hablamos de enfermedades infecciosas, el pildorazo-pinchazo siempre viene como anillo al dedo, verdad. Pero tratándose de enfermedades crónicas el sistema de salud paliativo-reactivo puede que sea estupendo para intervenir a corto plazo, sí, pero a contraprestación de convertirnos a todos nosotros (de incidir durante demasiado tiempo, cosa que pasa mucho) en enfermos crónicos de por vida; y la imagen del abuelo con sus 49 recetas en ristre es el panorama que nos aguarda a nosotros mismos, de no tomar las contramedidas preventivas oportunas.

Cuando existe una patología subyacente, o simplemente notamos que algo no marcha bien en nuestro cuerpecillo humano, generalmente ello se manifiesta mediante unos signos o pistas -“miguitas de pan fisiológicas”- a las que debemos hacer caso para saber donde se halla el problema. Por ejemplo, un afectado con dermatitis seborreica quizás se apure mucho a echarse su “cremita mágica” en el área afectada (nariz, cejas, barbilla y fosita del esternón) para “cortar” la inflamación eritematosa o se tomará su ketocotonazol, un fármaco antifúngico diseñado para aniquilar al hongo causante (¿?) de esta dolencia, un tal malassezia furfur. Sin embargo, si únicamente se hace esto, se estará tratando la inflamación local que se exterioriza a través de la piel, sí, pero... ¿y la inflamación que pudiera estar dándose al mismo tiempo en el intestino? Lo digo porque las ronchas erimatosas puede que no las provoque “per se” el tal malassezia que cohabita en dichas zonas cutáneas, sino que el problema puede venir más abajo, en un intestino inflamado y/o demasiado permeable por donde se nos están colando las envolturas rotas o cortezas de hongos patógenos -ahora sí- que se alimentan de azúcar, como es el caso de la Candida albicans “mutada”... con sus pelillos urticantes. Hete aquí que el sistema inmune que se aposta a lo largo del intestino (el 70% del total del cuerpo) reconozca y trate de contener a dichos patógenos o intente neutralizar sus detritos (endotoxinas) pero, en su posterior patrullaje por todo el cuerpo, interpreta y ataca por error a la pobre malassezia –que yace apostada en la barbilla o el entrecejo-, una levadura similar a la candida que cohabita en la piel de todo quisque sin generar ningún tipo de altercados.

Restablecer la flora benéfica cambiando el tipo de combustible que le estamos echando (comida basura), desinflamar el intestino al tiempo que sellamos sus paredes, gestionar bien el estrés y darle un descansito a nuestro sobrecargado eje hígado-vesícula-páncreas, todo esto, digo, le viene de perlas no sólo al afectado por dermatitis seborreica, sino también al que tiene psoriasis, rosácea, artritis, gota, colesterol, alergias alimentarias, sensibilidad al gluten, reflujo gastroesofágico, hemorroides y un largo abecedario.

Sospéchese de cositas que nos estamos tragando sin mesura alguna, tales como los cafés con leche azucarados (un engendro de Satanás de nivel 7), galletitas con chocolate más resecas que el esparto, snacks deshidratantes, tortas de arroz inflado (el alimento del Kraken), refrescos y bebidas energético-deportivas (que son todas ellas la misma purria infecta), etcétera. ¿Solución? Borrar del mapa (o moderar drásticamente el consumo de) tooodas esas guarrerías españolas y centrarse en una dieta fisiológica-antiinflamatoria a base de frutas, verduras, carnes molonas, huevos al punto y pescados de la ría gallega para desinflamar el forrito de las mucosas... eso para ir abriendo boca, puesto que también hay que bajar la frecuencia “patológica” de las ingestas (estamos diseñados para comer un par de veces al día, no 7) dado que cada vez que comemos, inflamamos; pero si además papeamos horriblemente mal, tanto en tiempo como en forma... buf, buf, buf (véase mi artículo sobre crononutrición, para más info).

El próximo día nos embarcaremos juntos en una odisea donde descubriremos cuales son, desde el humilde punto de vista del autor, los 7 grandes males que asolan nuestra era... los de verdad de la buena, los causantes directos de tooodas nuestras desgracias crónico-degenerativas... ¿les suena de algo la acidosis metabólica, el estrés oxidativo, o la inflamación silenciosa? ¿Y qué me dice de la disbiosis (o flora perversa), el edema perpetuo o la hipoglucemia reactiva? ¿No, nada de nada? Pues prepárense para cambiarse las enaguas.