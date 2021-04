“Los bares de los pueblos deberían estar subvencionados”

Pedro Simón, periodista de El Mundo, gana el Premio Primavera de Novela con Los ingratos (Espasa, Ámbito Cultural de El Corte Inglés), un viaje hacia el pasado de toda una generación, la que pasó de la dictadura a la democracia, un regreso a la España que empezaba a sustituir el blanco y negro por el color, donde todavía resistía la pobreza, que se mezclaba con la esperanza. Simón nos envuelve con humor y ternura en los recuerdos de una infancia itinerante y rural, un territorio de nueva libertad protagonizado por los padres que venían del pasado herido, la generación que logró el gran milagro de cambiar este país sin pedir nada a cambio.

Pedro Simón es un periodista muy premiado, de larga trayectoria o largo aliento, como se dice a veces, pero aún joven, porque nació en Madrid en 1971. Hablo con él a través del teléfono. Compartimos esos años de formación, ese territorio de la infancia, aunque uno es más de los años 60.

El mundo estaba entonces construyéndose a nuestro alrededor. El escenario era tosco, incompleto, apenas un apaño urgente para las fotografías. Pero tardamos en saberlo. Durante muchos años creímos que aquel territorio desbaratado y polvoriento, de horarios confusos, donde los afectos se mezclaban con una realidad áspera que nos desollaba las rodillas, era un mundo maravilloso y perfecto.

La dictadura vivía sus últimos años, daba sus últimos coletazos, podría decirse, y nuestros padres, aún envueltos en los tejidos oscuros de la posguerra, se sacudían como podían la tristeza antigua e intentaban inaugurar un nuevo tiempo. Fuimos felices con la televisión en blanco y negro (allí, elevada sobre el altar del teleclub), con los primeros coches populares que eran un síntoma evidente del progreso (sí, el Simca 1000, por ejemplo). Recorrimos caminos de tierra y demasiadas carreteras secundarias.

Amamos con la fragilidad de animales indefensos, cruzando las fronteras domésticas, las lindes de los bosques, sin esperar prácticamente nada. Sólo un beso huidizo, el calor de un perro que entonces no era exactamente una mascota (eso es algo de la ciudad), la salvaje libertad de las largas noches del verano.

Pedro Simón viene de una familia de Zamora y esta novela se titula Los ingratos porque se refiere a nosotros. Cree que no hemos sido capaces de dar las gracias a los que tanto hicieron. A los que nos construyeron, aún entre los cascotes de la memoria, bregando por dibujar un paisaje feliz, por hacernos sentir los príncipes de los descampados, los reyes de un paraíso improbable.

SER PERIODISTA, SER ESCRITOR. El mundo era, en efecto, incompleto y triste. Pero aquellos hombres, y, sobre todo, aquellas mujeres, aquellas madres, edificaron apresuradamente un universo para nosotros. Tuvieron que construir las habitaciones de la precaria felicidad. Al lado de las lágrimas y de la escasez, se inventaron el amor. Y el futuro. El país se desperezaba como un animal borracho y desorientado, tras una incuria pertinaz. Y allí, en la era blanca, en las calles de barro, junto a los pozos sin brocal en los que habitaba la muerte, los niños crecimos con una luz nueva que se filtraba entre las hojas de los árboles.

El periodista Simón aún siente, me dice, cierto pudor por la grabadora, cuando no es él quien la maneja. Se ve más periodista que escritor. Le digo que tampoco hay por qué hacer diferencias. Se ríe y afirma que un reportaje es como bailarse una muiñeira de cuatro páginas, pero una novela es bailar a campo abierto, durante muchos días con todas sus noches.

Entonces insisto: ¿pero querías ser más periodista o más escritor? “Yo sólo quería contar historias y también contar el dolor”, responde. “La gente no es un yonqui, o una puta, la gente es algo complejo, con muchos matices. Vivimos en la trinchera permanente. Los medios tenemos mucha culpa, porque vamos por ahí con un bidón de gasolina. Hay que escribir contra el lector, sacarlo de su lugar de confort. No puedes esperar que siempre te digan lo que quieres oír. No puedes estar esperando que lo que lees te confirme siempre tus ideas”.

Y explica más, Pedro Simón, sobre la gravedad de este instante. “Como me decía Antonio Romero, un diputado de Izquierda Unida, no hay problema si el campo está verde. Pero si está seco, todo puede arder de inmediato. Y ahora todo está seco ahí fuera... Estamos en ese momento. Por eso creo que hay una gran responsabilidad en los medios. Hay que dejar de agitar la vida política, no vaya a ser que al final nos lleve a todos por delante”.

SOBRE LA INGRATITUD. David, en Los ingratos, podría ser Pedro Simón. En la novela, el universo rural de Zamora se sustituye por el de Castilla-La Mancha, entre campos de azafrán. Pero podría ser cualquier pueblo, de cualquier lugar: se parecían mucho en aquel tiempo. La madre de Pedro Simón, maestra, como la de David, llevó a sus hijos tras de sí, en aquel viaje por las carreteras secundarias de la España interior, en busca del próximo destino. La vida saltaba de un lugar a otro: había que descubrir cada pueblo, hacerse con los nuevos amigos. La eterna invención de la vida. Los paralelismos de este bildungsroman, de esta novela de formación, están muy claros.

“Siempre tuve la sensación de que estábamos condenados a vivir en Madrid, como pasó”, recuerda Simón. “Las grandes ciudades siempre son imanes poderosos. Pero mientras pudimos gozamos de aquella libertad, de aquella educación de la calle. Ahora nada de eso ocurre, naturalmente. No estoy muy seguro de esta modernidad en la que creemos que estamos. Me parecía más moderno aquello que toda esa batalla en Twitter, ese continuo mirar a ver qué dicen los demás de nosotros. La tecnología es maravillosa, eso que vaya por delante. Pero habría que ajustar nuestra relación con ella. Todo esto que, al final, tiene que ver con nuestra vanidad y con nuestra mierda”.

“Creo que la infancia analógica era más sana”, concluye Pedro Simón. “Tengo hijos adolescentes, y me preocupa esa dedicación a la tecnología. Pero bueno, en ellos hasta puedo entenderlo. Lo que no entiendo es que un periodista de cincuenta años, por ejemplo, este más pendiente de la grada que del campo... Todo esto tiene que ver con la infantilización de este tiempo en que vivimos”, añade.

Los ingratos podría haber tenido otro título, más amable, más próximo a la nostalgia. Pero Simón ha optado por el título duro. La historia es hermosa y tierna, veteada de humor y escatologías. Hay tragedia. Hay un sentimiento de pérdida, una pérdida real, la de un hijo, pero también muchas otras. Los protagonistas están obligados a desgarrar la realidad a jirones para llevarse una pequeña porción. Como quien batalla por la presa. Para sobrevivir a la angustia, a la ausencia del padre, a las pequeñas brutalidades de lo cotidiano (los gatos ahogados, la muerte en el pozo). La vida se mostraba al desnudo, con una pureza que era flor de cuchillo, con un fulgor que también podía herir, además de iluminar.

EL OLVIDO DE LOS MAYORES. Sí, Los ingratos podría haber tenido otro título. Pero sucede que Pedro Simón alberga esa sensación de que este libro tiene que ver “con los abrazos no dados, con las palabras no dichas”. Piensa que hay mucho por agradecer, y que estas ingratitudes tal vez estén condenadas a repetirse. “Parece que no hemos tenido tiempo de volver a estos pueblos-catapulta, esos pueblos de donde salimos, a agradecer a los mayores todo lo que hicieron por nosotros. No les hemos dado su botín de afectos, que tienen más que merecido. La gente se está muriendo con la pandemia sin recibir su parte afectiva: es gente que ya no va a estar. Y esto me parece no sólo una ingratitud, sino una putada”.

Y, entre todos esos que nos salvaron, y nos construyeron, sobresalen las mujeres. “Empecé a escribir este libro viendo Roma, de Cuarón”, cuenta Pedro Simón. “Creo que el libro es así por esa película. Cuenta una historia de una cuidadora indígena en una familia de la burguesía mexicana. Yo recuerdo que ya por entonces había mujeres cuidando de los hijos de otras mujeres en los pueblos. Mujeres que no habían emigrado, casi siempre sin estudios, que ayudaban en otras casas, que cuidaban de niños que quizás ellas nunca tuvieron, mujeres que se habían quedado con sus padres, con aquellas manos ásperas con olor a lejía y a jabón Lagarto”.

De todas ellas habla Los ingratos, me dice Simón. “En el libro, el personaje que las representa es Eme, Emérita, [que encierra en su propia biografía una tragedia], la mujer sorda y sin estudios que aprende a escribir en casa de David, el niño al que cuida, el niño que le pone dictados... Pero ponto sabes que es Emérita la que enseña de verdad cómo es la vida a aquel niño. Cuando te das cuenta de eso, como le pasa a David, suele ser demasiado tarde”.

UNA SENSACIÓN DE PÉRDIDA. “Creo que todo libro que escribes tiene que ver finalmente contigo. Toda ficción tiene mucho de autoficción. Por eso visité aquellos pueblos en los que fui feliz. Hasta cogí una excedencia en el periódico para hacerlo...”, explica Pedro Simón. “Necesitaba meter el dedo en la herida. Visitar, de alguna forma, mi propia muerte. Recorrer aquella era donde jugaba, en la que ahora hay un Carrefour... Son sitios en los que has estado, pero en los que ya no vas a estar. Quería hacerlo porque quería escribir desde la sensación de pérdida. Así que escribir este libro me ha hecho sufrir. Como decía aquella cantaora, sabes que das con lo correcto (eso decía ella de su profesión) cuando la boca te sabe a sangre. Creo que algo así me ha pasado: he terminado de escribir y la boca me sabía a sangre”.

Pero el viaje físico e inevitablemente nostálgico por los pueblos de la niñez también ha revelado a Pedro Simón la naturaleza de aquel mundo tan inmediato. Habla, por ejemplo, de la relación con los animales, omnipresentes, y del contacto de los niños con la caza, que también era algo común en el universo rural. “La vida era entonces menos complicada, más cruda, pero no creo que más cruel. Estábamos rodeados de animales, los animales se morían, matábamos algunos... La caza era muy habitual en estos territorios [y lo es hoy]. Yo no soy cazador, prefiero lo pesca, pero la verdad es que no se me ocurre demonizar la caza. No me gustan estas cosas de los ofendiditos que van a arreglarle la vida a la gente de los pueblos sin tener ni idea”.

Una de las referencias imprescindibles a la hora de leer este libro, y no sólo por la caza, es Miguel Delibes. Pedro Simón cuenta cómo se enfrascó en la relectura de Cinco horas con Mario, porque le interesaba mucho el tema de la ausencia, que vertebra toda su narración. “Delibes debería haber recibido el Premio Nobel. Le tengo mucha devoción. He estado leyendo sus obras de modo cronológico. Tiene mucho que ver con la sencillez, la verdad, los olores, el amanecer. No hay nada de impostura en él. Eso es lo que me gusta”.

Le pregunto si es verdad que tendremos un Renacimiento tras la pandemia. Si es cierto que volveremos al campo. Si habrá una revolución. “Yo creo que nosotros hicimos la ciudad, pero Dios hizo el campo”, me dice Simón. “A mí me interesa mucho la ciencia ficción. Amo a Ray Bradbury y a Stephen King. Con la pandemia la realidad me pareció tan distópica y tan cabrona que no he parado de viajar al futuro. Pensé que llegaríamos a ser como éramos. A ser profundamente humanos. Hay un empacho de realidad. Tenemos que volver a la literatura que se puede tocar, oler y besar. Hay que viajar con ella, porque estamos perdiendo demasiadas cosas. Hay que recuperarlas”.

Le digo que es hermoso, pero que nos llega desde el campo demasiado olor a olvido. A cementerio. A adiós. No sólo en la España vaciada. Le digo que pensamos en volver al pueblo, en recuperar el tiempo en que éramos humanos, pero sin embargo los viejos se mueren y los pueblos se vacían. Todo parece una enorme contradicción. “Los pueblos no pueden ser un parque temático de fin de semana, cuando va el señorito”, dice Simón. “Los bares de los pueblos deberían estar subvencionados, porque son más importantes que la iglesia y que el ayuntamiento. Las diputaciones tienen que hacer que vivir en un pueblo sea una oportunidad no una carga. Antes de intentar nada, hay que aprender a ver la vida rural a través de los ojos de la gente rural”, concluye.