Los celtas del oeste: explorando el origen de los celtas

Así se denominan los libros publicados y editados por Barry Cunliffe y J.T. Koch, en los que se recogen los últimos y rompedores trabajos de diferentes investigadores sobre arqueología, genética, lenguaje y literatura fundamentalmente, así como sobre su origen y el de su lengua y cultura.

Hoy en día parece cada vez más evidente, que la idea que prevalecía desde el siglo XVII, situando su origen y su cultura en Centroeuropa, en donde se habrían desarrollado, en la Edad de Hierro (1000-500 años B.C.), las culturas de Hallstat (Austria) y La Tene (Suiza), tiene pocos fundamentos científicos y que hay que mirar hacia los pueblos célticos del Arco Atlántico como lugar de su posible origen (A. Charro Salgado. La Voz de Galicia. Enero 2019).

Sin duda el cambio es muy significativo. Los celtas del Arco Atlántico, cuya existencia se conoce ya desde hace 5000-4000 años B.C. eran por lo tanto mucho más antiguos y fueron los creadores de los monumentos megalíticos que existen en el Arco Atlántico (Stonenge, Callanish en Hebridas, Xidouro o dolmen de Ambato, etc. por citar algunos).

Eran pueblos que tenían grandes conexiones comerciales entre ellos, buenos guerreros, gran gusto por la vida, sin miedo a la muerte, con creencias en un “más allá” después de la vida, cuya lengua y cultura se extendió posteriormente, por toda Europa, sobre todo Francia, Suiza e Italia.

Pero, ¿qué pueblos eran éstos? ¿dónde se originaron? Hoy en día los investigadores parecen estar de acuerdo, en que eran tribus arias procedentes del Norte del Mar Negro (para algunos llamados escitas), que a través del Mar Mediterráneo, al contrario de los que pensaban que su trayecto hacia Europa había sido terrestre a través de la Europa Central, pasando las columnas de Hércules, se adentraron en un mundo muy desconocido para ellos del Océano Atlántico, hasta asentarse preferentemente en el sur de la Península Ibérica y en lo que hoy es conocido como la “céltica”, en tierras del Alentejo Portugués y Sur de Extremadura y provincia de Huelva (Sierra de Huelva) y en la Gallecia (Galicia, Asturias, León y Norte de Portugal), quizás simultáneamente o de forma escalonada.

Ellos trajeron por primera vez a Europa la cultura del Neolítico, con su agricultura y empleo doméstico de los animales, superior a los pueblos recolectores-cazadores del Paleolítico.

Aunque existen aún discrepancias, hubo un pueblo anterior, también de origen ario, en la desembocadura del Tajo en Lisboa y Extremadura portuguesa, que hablaban una lengua precelta y que fueron los creadores de la cultura de los vasos campaniformes, extendida luego a toda Europa Occidental. J. Manco en su interesante libro Blood of the Celts sitúa, tanto el origen de los celtas como la cultura de los vasos campaniformes, no en Lepontia que sería posterior, sino en los grandes lagos transalpinos, de ahí la similitud de la lengua celta con la latina y lenguas itálicas. Pero son pocos los investigadores que siguen esta línea científica.

Posteriormente, desde la Gallecia, los pueblos célticos colonizaron el Arco Atlántico (Breogán y sus descendientes) como está bien escrito en el Leabhar Ghabhala (Libro de las invasiones de Irlanda) del siglo V.

Hoy en día, parece evidente, por los estudios genéticos y antropológicos de investigadores como Stephen Oppenheimer y Raimund Karl sobre todo, que existe gran similitud genética y no solo cultural, entre el atlántico hispano-portugués y las islas del Arco Atlántico, Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles y también la Bretaña Francesa, y muy diferente a la que predomina en el mundo centroeuropeo. A medida que se vayan estudiando antiguos DNA, se conocerán mejor estas similitudes.

Quizás algo parecido ocurrió con los celtíberos que luego desarrollaron cultura y lengua de enorme esplendor y valor, en donde se mezclaron celtas con iberos, posiblemente mezcla de fenicios y yamnayas procedentes de las estepas rusas de origen también ario 2000 B.C..

Es muy posible que todos los pueblos del Arco Atlántico hablasen una lengua parecida, incluida la Gallecia, que con la colonización romana, impuso el latín, que se convirtió en romance, con muchas palabras de origen céltico. A partir de una lengua común, posiblemente fueron derivando al irlandés gaélico, al galés y al celtíbero. Pero entonces, ¿dónde empezó a hablarse la lengua de los celtas? ¿Dónde está su origen?

Los nuevos descubrimientos arqueológicos de las inscripciones encontradas en el sur de la península ibérica, concretamente en el Alentejo portugués (Mesas de Castelinho) y las provincias de Huelva y sur de Extremadura, añaden un capítulo todavía más fascinante a todo esto.

Los interesantísimos estudios de Amilcar Guerra, entre otros, de una estela (columna) epigrafiada, de la Edad de Hierro, en el Monte Novo do Castelinho arrojan luz sobre ello (Celtic from the west, Ed. B. Cunliffe and J. T. Koch, 2012).

Un énfasis especial tenemos que hacer a los descubrimientos de numerosas inscripciones en piedra, en áreas de la mayor concentración de la cultura tartesa.

Desde un punto de vista paleográfico, las inscripciones presentan peculiaridades que merecen especial referencia; los grafemas están escritos usando los 27 tradicionales signos de la cultura tartesa, pero curiosamente muchos de ellos, parecen corresponderse con palabras indoeuropeas, así como con verbos que preservan la tercera plural indoeuropea y quizás ya céltica.

Es interesante finalmente recordar que en Galicia es donde existen más nombres toponímicos derivados de viejos nombres celtas (Celtic looking) según los trabajos de J. T. Koch y que en la península ibérica predominan, y no solo en Galicia, nombres derivados del Dios celta Lug (Lugo) y de Briga y Arganto, o Samaín (fiesta de difuntos de Cedeira).

¿Es posible que la lengua franca celta, que se hablaba en la costa atlántica ibérica y también en las islas del Arco Atlántico, tuvieran su origen aquí? ¿Es por lo tanto posible que el origen del mundo celta y su cultura resida en la costa atlántica de España y Portugal? ¿Es posible suponer que los tartesos eran un pueblo celta? ¿O quizás los tartesos de origen fenicio se mezclaron en la céltica con un pueblo celta ya existente? ¿Era esta lengua celta indoeuropea la que ya traían los primitivos colonizadores del Neolítico? ¿Se originó la lengua de los celtas del Arco Atlántico ya en Europa como derivación del indoeuropeo?