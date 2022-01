Los ‘Céntimos solidarios’, para los refugiados y la cooperación internacional

vegalsa-eroski. Los céntimos solidarios de Vegalsa-Eroski de enero se destinarán íntegramente a la ayuda a los refugiados y a la cooperación internacional a través de Ecos do Sur. La compañía gallega de distribución alimentaria donará todo lo recaudado este mes a través de su programa Céntimos Solidarios a esta ONG gallega para contribuir a reforzar sus programas de apoyo a las personas solicitantes de asilo en Galicia a través de una atención integral que incluye asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social, mediación intercultural y enseñanza del idioma, así como orientación y formación laboral y gestión de ofertas de empleo.

Todos los clientes que lo deseen podrán realizar sus donaciones a esta causa solidaria a su paso por caja en toda la red de supermercados e hipermercados Eroski Vegalsa-Eroski. “El año pasado fue la primera vez en dos décadas que aumentó la pobreza en el mundo. La crisis sanitaria por coronavirus ha sido uno de los detonantes que ha contribuido a incrementar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en países en vías de desarrollo. Por eso desde Vegalsa-Eroski valoramos importante permanecer cerca de las organizaciones que contribuyen con sus programas a ayudar a los que más lo necesitan, logrando así, entre todos, que haya más recursos disponibles para una cooperación y una demanda creciente de solicitudes de ayuda”, explica la directora de RSE, Comunicación y Área Cliente de Vegalsa-Eroski, Gabriela González.

Para la ONG Ecos do Sur, participar en el programa Céntimos Solidarios de Vegalsa Eroski, significa “poder atender a más de cien personas refugiadas que precisan una asistencia muy específica y profesionalizada. También nos permitirá responder ante lo imprevisto: el desplazamiento forzoso es incertidumbre y lo cambia todo en la vida de las personas. No se puede prever, por eso las organizaciones necesitamos tener capacidad de reacción inmediata ante situaciones de violencia que se producen en diferentes lugares del mundo y que obligan a la gente a huir. Además, es muy importante que la realidad de las personas refugiadas no caiga en el olvido, y gracias a esta campaña, está presente en supermercados de todo el territorio, a pie de calle”, explica su director, Javier Crespán.

Céntimos Solidarios, compromiso con las personas. Vegalsa-Eroski estrenó junto con su socio Grupo Eroski el programa permanente Céntimos Solidarios el 5 de noviembre de 2020 y hasta ahora ha destinado 293.380 euros, recaudados gracias a la solidaridad de sus clientes, a los Bancos de Alimentos para proporcionar productos de alimentación a las familias en situación de vulnerabilidad y a UNICEF, Médicos Sin Fronteras y ACNUR para ayudar a la vacunación infantil en países en vías de desarrollo. También para ayudar en la lucha contra el cáncer infantil y el apoyo a sus familias en colaboración con la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog); con la Fundación Ana Bella y el Fondo de Becas Soledad Cazorla para ayudar a las mujeres y a los menores, víctimas de la violencia de género o con la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas (Neuroalianza) para ayudar a las familias afectadas por Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, Párkinson, Esclerosis Múltiple, Enfermedades Neuromusculares y Esclerosis Lateral Amiotrófica. También ha colaborado con las entidades Down España, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para contribuir a la inclusión social de personas con discapacidad física y orgánica, personas sordas y personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, así como con Educo y Fundación Meniños a favor de la infancia más vulnerable.

Los clientes pueden hacer una pequeña donación a la causa benéfica que esté en marcha en cada momento al pagar su compra con tarjeta o móvil. La aportación, siempre voluntaria y confidencial, es una pequeña cantidad simbólica de 10 céntimos para compras entre 5 y 30 euros, y de 20 céntimos para compras superiores a 30 euros. Las organizaciones solidarias receptoras de estas ayudas cambian de forma periódica y su elección responde a las necesidades sociales existentes en cada momento y a las preocupaciones transmitidas por más de 3.500 Socios-Cliente. ecg