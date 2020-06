“Los coronavirus siempre van a estar por ahí dando la lata”

¿Cuándo sintió la llamada de la ciencia?

Primero hice la carrera de Empresariales para incorporarme a la empresa familiar. Fue un error decantarme por algo así únicamente por las salidas profesionales que representaba, por lo que, enseguida, comencé a compatibilizar mi trabajo con la carrera de Biología en la UDC. Fueron años duros y de muchísimo esfuerzo para lograr compaginar ambas facetas, pero como cada vez me atrapaban más los nuevos estudios, lo hice con mucho gusto.

¿Por qué decidió marcharse a USA a concluir Biología?

En aquella época únicamente podían cursarse tres años de dicha especialidad en A Coruña. Después, si querías proseguir, había que trasladarse a otra ciudad. Como se me estaba dando muy bien la carrera, mis padres decidieron apostar por mí mandándome a terminarla a USA en una época en la que prácticamente ningún estudiante español cruzaba el charco.

¿Es usted doctor en bioquímica?

Así es. Primero cursé en la Universidad de Nebraska, en Omaha, los dos años que me restaban para terminarla. Lo hice al tiempo que mantenía un proyecto de investigación bajo la tutela del profesor de investigación Dr. William E. Tapprich. Gracias a este proyecto obtuve una publicación en una de las revistas más prestigiosas de ciencia: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

¿Y cómo da el salto de ahí a la prestigiosa universidad de Brown, en Providence, Rhode Island?

Gracias a que los resultados de mi trabajo llegaron a oídos del Dr. Albert E. Dahlberg. Él me contactó para ver si me interesaba hacer el doctorado allí y, lo cierto, es que no me lo pensé mucho. Era consciente de que regresar a España a hacerlo representaría una odisea burocrática. Una vez que lo concluí, vino el post-doctor. Una forma de trabajar en ciencia mucho más independiente, ya que estaba contratado por un profesor de la universidad con fondos propios para investigación. Así fue como fui a parar con el equipo de investigación dirigido por la Dra. Jamie Cate.

Y de ahí a Berkeley, una de las universidades americanas con más profesores premios Nobel en su haber...

Ja, ja, ja. Sí. Allí fui porque así lo decidió Jaime. Es bastante impresionante en un principio ver, además de los medios tan enormes de los que disponen en esas universidades para poder investigar, un aparcamiento reservado en exclusiva para profesores poseedores del galardón anteriormente mencionado.

Después de ese primer post-doctor vino un segundo, ¿no es así?

No fue exactamente tal, pero pasé a codirigir un proyecto súper ambicioso en el que tratábamos de diseñar una célula sintética. Esto ocurrió en el laboratorio del Dr. Bustamante.

¿Qué opina de las universidades americanas?

Son centros de creación y de transmisión de conocimiento. Las dos cosas van en paralelo y esto es a lo que deberían tender en general las universidades. Yo trato de aportar mi granito de arena como profesor de Genética en la UDC, donde también investigo.

¿En qué año regresa a España?

En el año 2010. Gracias a un contrato de investigación Marie Curie financiado por la Comunidad Europea me pude incorporar como investigador a la UDC en 2011, donde estoy desde entonces tratando de afianzar líneas de investigación propias.

¿Algo que mejorar en la universidad española a su juicio?

Destacaría la falta de apoyo a la creatividad científica emergente. En la mayoría de los casos se relega a investigadores fantásticos a meros actores secundarios.

¿Qué propondría para tratar de solucionar esto?

En USA existe una figura mediante la cual las universidades contratan a investigadores jóvenes como profesores e investigadores absolutamente independientes. Durante cinco años, este investigador ha de demostrar que puede mantener un nivel de publicaciones y de consecución de fondos de investigación que lo acredite como profesor meritorio en dicha universidad. Aquí, sin embargo, es por medio de oposición.

Últimamente ha salido usted a la palestra por la publicación de dos artículos de investigación. ¿Podría hablar sobre ello?

Así es. Han sido en colaboración con otros grupos. En el primero estudiamos, junto a unos oncólogos alemanes, el papel del genoma mitocondrial en el desarrollo de ciertos cánceres. Hemos descubierto una mutación que está estrechamente ligada al desarrollo de ciertos linfomas.

El segundo está ligado a un proyecto de investigación sobre el Dengue que llevo con la Dra. Mariana Leguia, de la Universidad Católica de Perú. Hemos obtenido fondos para varios proyectos en los que aplicamos una tecnología muy avanzada y complicada que se llama el perfilamiento ribosómico. Para nosotros es una publicación muy importante porque representa el esfuerzo de muchos años de trabajo en los que ambos, que hicimos el doctorado en Brown y mantenemos una excelente amistad, tuvimos que reinventarnos.

¿Considera que ha sido positiva esa reinvención que menciona?

Sí. Mucho. Nuestro campo se ha ampliado y tenemos proyectos con bacterias, con virus, con células humanas y hasta con nanopartículas.

¿Qué necesita un laboratorio para poder investigar?

Facilitar el camino para acceder a los fondos destinados a tal misión al personal no funcionario o similar. También, que nuestro colectivo sea considerado de primera necesidad. Paradójicamente y en unos tiempos tan enfermos como los que vivimos, la mayoría de los laboratorios del país permanecen o han permanecido cerrados. Supongo que se le ha dado toda la preferencia al campo sanitario y no se ha contado con los biólogos. Creo que se trata de un error, ya que podemos aportar mucho.

¿Si se recortasen los fondos en investigación, es posible que nos frecuentasen otras pandemias?

Por supuesto. Los virus no van a desaparecer. Deberíamos haber aprendido algo de otro coronavirus que apareció en 2002, el SARS. En 2015 el MERS, y el Ebola por el medio. No llegaron al nivel de pandemias,.

Los coronavirus siempre van a estar por ahí dando la lata y hay otros virus que también. Hay que aprender de lo que está pasando para poder estar preparados para la próxima y hay que hacerlo coordinados con el resto del mundo. El dengue, por ejemplo, además de poder ser letal, es una emergencia planetaria que se da todos los años. Además, estamos en una era en la que los problemas ambientales están agravando el alcance de esta crisis.

¿Qué es realmente un virus?

Un virus es simplemente un genoma con su información en forma de ADN o de ARN (como en el caso del coronavirus). La cápsula es esa pelota con pinchos que nos hemos acostumbrado a ver en todas partes.

El virus en su forma de cápsula no tienen actividad y su información está dormida o latente. Cuando el virus encuentra información, empieza a tener actividad, toma el control de la célula y esta trabaja para él. Los virus son las fuentes de material genómico más abundantes de la naturaleza.

¿Podríamos decir entonces que los virus están vivos?

Es necesario contraponer el virus a la célula para poder entender qué es un virus y tenemos que recurrir a esta comparación para poder entender si está vivo o no.

La cuestión va a depender de nuestra definición de “vida”. Poseemos la teoría de que celular que establece que todos los seres vivos están compuestos por células, por lo que en principio parecería que los virus no estarían en la categoría celular y, por tanto, no podrían estar vivos.

Una serie de importantes biólogos han comenzado a replantearse esa idea asemejando la célula a un barco que responde a las decisiones de un capitán, del mismo modo que la célula responde a las decisiones tomadas desde su núcleo. Si de repente entra un virus en la célula, el barco pierde su control y lo gana el genoma del virus, que se hace dueño de ella. Como una especie de motín en el que el puente de mando cambiase de manos. Todos los virus son parásitos y forman parte de lo “vivo”. Estoy completamente de acuerdo con esta corriente pensadora.

Llevamos bastantes días oyendo hablar de PCR, ¿podía decirnos de qué se trata?

Ahora mismo todo el mundo sabe que existe algo para diagnosticar quien tiene el virus y quién no. La PCR es como una fotocopiadora . A partir de un original podemos hacer millones de copias, que ya nos permiten secuenciar el genoma del virus.

El coronavirus tiene un genoma de ARN. Se cree que el ADN es una versión moderna del ARN, un compuesto químico relacionado con el ADN y que, éste y no aquél, estuvo involucrado en los orígenes de la vida. Los virus siempre estuvieron aquí. Nosotros somos los nuevos.