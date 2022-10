‘Los Enviados’ trasládase ata Galicia para gravar a súa segunda temporada

Galicia acolle a rodaxe íntegra da segunda temporada da serie de Juan José Campanella Los Enviados, un dos éxitos de Paramount+, que se traslada a España despois dunha primeira entrega ambientada e gravada en México. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, participou este mediodía na Guarda na presentación da filmación dos novos episodios, que terá lugar en diferentes localizacións da provincia de Pontevedra, ademais de en Santiago de Compostela, grazas á implicación no proxecto da produtora galega Portocabo co apoio do Hub Audiovisual da Xunta.

En concreto, como detallou o conselleiro, esta produción recibe unha subvención de 300.000 euros como adxudicataria da liña específica para a atracción de rodaxes a través da que o Hub galego leva contribuído a que Galicia fose desde o ano pasado o escenario de oito series e filmes: ademais de Los Enviados, atópanse nesta listaxe a primeira e a segunda temporada de Rapa e a serie infantil Los Argonautas, tamén de Portocabo; a segunda entrega de Operación Marea Negra, de Ficción Producciones; Hasta el cielo, de Vaca TV, e as longametraxes 13 exorcismos, de Bambú Producciones, e Amigos hasta la muerte, de Undodez y Medio Limón.

Competitividade. Román Rodríguez definiu o Hub Audiovisual da Xunta como a “aposta máis potente” polo audiovisual galego como motor da nosa industria cultural, que é a destinataria de 9,6 millóns de euros no período 2021-2023 a través deste programa financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Eixo REACT-UE. Neste sentido, o titular de Cultura e Educación do Goberno galego sinalou que os proxectos do fondo para a atracción de rodaxes exemplifican a eficacia do Hub Audiovisual como “acelerador da competitividade económica, loxística e profesional” do sector.

Así, estas axudas para rodaxes implican un compromiso mínimo de gasto na nosa Comunidade por parte das produtoras subvencionadas, que no caso de Los Enviados superará os 3M€, e en consecuencia, supoñen un importante retorno económico nas zonas que acollen as filmacións. A serie de Paramount+ leva aparellado, ademais, a contratación diaria duns 150 profesionais dos diferentes departamentos.

Xunto co conselleiro, interviñeron nesta presentación o guionista e director Juan José Campanella, showrunner de Los Enviados e responsable da produtora 100 Bares; José Fidji Viggiano, VP de Produción de VIS Américas, o estudo internacional de Paramount+; e Alfonso Blanco, CEO de Portocabo e produtor executivo da serie.

A máis vista. Román Rodríguez agradeceulles a elección de Galicia para esta segunda temporada de Los Enviados, que emite unha plataforma de gran alcance como é Paramount +, con máis de 40 millóns de subscritores en todo o mundo. Máis aínda, tendo en conta que a primeira entrega converteuse na serie en español máis vista en Estados Unidos a través desta canle. “Esta oportunidade permitirá que millóns de espectadores ao redor do mundo poidan gozar do gran traballo do audiovisual galego, ademais de lles achegar a cultura, a paisaxe e o patrimonio de Galicia a través das pantallas”, comentou o conselleiro.