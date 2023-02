Los Estopa y Évole, en una ‘road movie’ sin filtros

Se suben Jordi Évole y los Estopa a un Ford Scort en un viaje a ninguna parte por el desierto de Los Monegros. Y en el camino conversan sobre la vida: los hijos, los padres, el amor fraternal, la muerte... ¿Título de la película? Jordi, David y Jose. Sin más descripciones. filtros ni artificios. Precisamente lo que se pretendía al juntar a estos tres célebres vecinos de Cornellà, ciudad del extrarradio de Barcelona, en una especie de road movie a la española, donde los hermanos y el periodista, protagonizan un desnudo casi integral. El invento del equipo de Producciones del Barrio se podrá ver en el primer programa de temporada de Lo de Évole, en La Sexta, esta noche (21.15 horas).

«Tenía ganas de entrevistarles y no se me ocurría cómo. Y mi equipo me sorprendió con esta propuesta que es una loa a la amistad. Una de las mejores que me han hecho nunca», asegura el periodista. «No son conversaciones sobre lo divino y lo humano, sino la típica charla entre unos amigos, pero grabada», advierte sobre el que podría ser uno de sus mejores programas, aunque al no haber guion ni preguntas, ni tampoco actuación de los hermanos Muñoz, pues destila originalidad porque se muestran tal cual son. «Tendríamos que pagar por lo que hemos hecho», reconocía Évole.

de lo privado algo público. «Nos sorprendíamos de haber contado lo que hemos contado», asegura el «del medio de los Estopa» (así se define Évole, emulando a la canción estopera El del medio de Los Chichos). «A un periodista no se lo habría contado porque es algo muy mío. De lo privado hemos hecho algo público, todo lo contrario que hace Ayuso», apunta Évole. A lo que David Muñoz, el mayor del dúo, añade: «Estaba seguro de que el programa iba a tener un buen guion y buenas preguntas. Pero no las había. Así que íbamos hablando. Somos tres amigos que salen para desintoxicarse de la vida». «Estamos acostumbrados a que Jordi haga entrevistas y, a veces, alguna pregunta impertinente, pero aquí las preguntas las hacíamos nosotros», apostilla Jose Muñoz.

«No estamos en un momento feliz de la humanidad y creo que a lo que invita este programa es todo lo contrario, quedarnos con lo pequeño, lo bonito de la vida, quedar comer beber reírse...», reconoce Évole. Él tiene 48 años y su vinculación con David (47) y Jose (44) viene de lejos. De Cornellà. Aunque no se conocieron en la infancia, ni fueron juntos al instituto. Y eso que vivían a 300 metros. «Hay un cordón umbilical que está ahí. Hemos crecido con una banda sonora parecida», dice el primero, recordando que, pese a no conocerles, iba al videoclub que había detrás de su casa. Además de compartir barrio, tienen vidas paralelas: los tres se acercan a los 50, tienen un origen humilde y han logrado el éxito en su profesión.

humor Y SENTIMIENTOS. El humor es un ingrediente presente desde el minuto uno en esta especie de Airbag que se han montado con David, Jose y Jordi. El «involuntario» que surge de las conversaciones y las circunstancias (¿eso ha sido un pedo?) entre los tres amigotes. «Hay momentos en que David y Jose parecen Faemino y Cansado. O Martes y Trece», remarca el creador de Salvados. Pero también las pinceladas gamberras que se introducen a modo de gag: como la intervención de Albert Pla reconvertido en ¡guardia civil y un noticiario radiofónico muy en la línea de El Mundo Today.

«Habrá cosas que decimos que igual molestan y no hemos sabido calibrar. Si hay una cagada muy gorda, la quitamos de aquí al domingo», decía Évole, consciente de cómo se habían dejado llevar, justo unos minutos antes de la première del pasado martes, en los cines Aribau de Barcelona. La gran prueba de fuego que, por la buenísima acogida de los asistentes y las caras de entusiasmo a la salida, tuvo sabor a gran éxito. Al preestreno asistieron personajes famosos, entre los que se encontraba uno muy especial, Joan Manuel Serrat, porque de algún modo aparece en también el programa.

La muerte y la cataplexia. Hay mucho humor en el montaje final, pero tampoco faltan las dosis de emoción. «Como en todos los viajes, hay tiempo para hablar del momento vital. Aquí no se habla de discos ni de conciertos. No hemos hecho promoción», advierte David. Y entre confesiones muy íntimas, a las que se une un Évole desatado, desfilan de forma natural tres grandes temas: la familia, el amor... y la muerte. Este último, por cierto, le provoca un gran rechazo al hipocondriaco David. «Es que no me gusta ni esta conversación», se queja, con gracia, en un momento del programa. «Si yo me muero y tienen que reponer algo, que sea esto. No tiene ningún artificio. Es donde más soy yo y más me reconozco», asegura el periodista, al que en el programa le acompaña su inseperable cataplexia (esa enfermedad que provoca episodios pasajeros de intensa debilidad muscular). Évole estuvo también el pasado jueves en El hormiguero, con Pablo Motos, hablado del documental y del regroso a la tele y los Estopa aparecieron en el plató para darle una sorpresa.

Évole ha reconocido no obstante que la entrevista que más le ha marcado ha sido la que le hizo poco antes de morir a Pau Donés en el Pirineo para el documental Eso que tú me das. «Me cambió la vida. No sabía lo que quería hacer. Creo que lo que quería era dejar de hacer Salvados. Y con esa entrevista le di un giro a mi trayectoria», confiesa. Y asegura que Lo de Évole seguirá siendo «un menú degustación, un disco ecléctico», ya que en próximas entregas entrevistará a Macarena Olona, la exportavoz de Vox en el Congreso; a la cantante María del Monte; al exportero de fútbol y entrenador Juan Carlos Unzué y a la periodista y escritora Maruja Torres.