Los gallegos, entre los españoles que se ven más jóvenes, 5,2 años menos

¿Qué edad dirías que tienes si no supieras la que tienes? Históricamente se calcula los años que tiene una persona solo a partir de su fecha de nacimiento, lo que indica la edad cronológica. Sin embargo, ¿quién no ha escuchado a alguien decir que esa no es su edad, que se siente más joven o que ya le pesan los años?

Y es que si uno se siente más joven es probable que lo sea en su edad biológica pues los hábitos de alimentación, sueño, actividad física y las condiciones socioeconómicas y laborales son algunos factores que, cada vez más, determinan la edad real o biológica de la población.

Es importante entender que no todas las personas envejecen a la misma velocidad. La edad biológica comienza a separarse de la cronológica cuando se inicia el camino de la vida.

Estas diferencias entre las edades son las que se analizan en el informe Edad cronológica vs. edad real: ¿qué edad creen que tienen los españoles? Análisis de las diferencias entre edad autopercibida y cronológica y cómo influyen los hábitos de vida saludable en la población elaborado por la aseguradora de salud Vivaz (Línea Directa) a través una encuesta a 1.713 personas, y a las que también se ha realizado el cuestionario de salud percibida, salud del paciente, instrumentos de autoinforme cada vez más utilizados en la sociedad médica a nivel mundial, y el cuestionario de bienestar, un instrumento también avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que correlacionan la edad autopercibida con el nivel de salud, bienestar, situación anímica y estilo vida.

El objetivo del estudio de Vivaz es medir la salud y edad percibida de los españoles, compararla con su edad cronológica, evaluar el impacto de los hábitos de vida y la percepción de bienestar a distintas edades. Así, una de las conclusiones es que el 64 % de los gallegos se sienten más jóvenes de lo que marca su edad cronológica; el 17 % se ve con la edad que tiene y el 20 % se percibe mayor de lo que es.

Es más, sobre una edad cronológica media de 49,64 años de los gallegos encuestados, estos se percibieron con cinco años menos, hasta los 44,41 años.

Por Comunidades, los habitantes de Extremadura (6 años), Región de Murcia (5,7), Andalucía y, ya reseñada, Galicia (5,2) son quienes más jóvenes se sienten respecto a su fecha de nacimiento, todos ellos por encima de la media nacional de 4,5 años.

Mientras, riojanos (1,6), madrileños (3) y navarros (3,5) son los que menos años se quitan, lo que se relaciona también con su percepción de salud y exposición a estrés.

La edad cronológica promedio de la muestra representativa de la población española estudiada fue 48,17 años. Ahora bien, los españoles percibieron que tienen 43,71 años. Es decir, de media, los españoles fijan su edad real en 4,5 años por debajo de su edad cronológica.

En este sentido, cuanto más mayores son, más jóvenes se ven. Así, mientras las personas de una edad comprendida entre 20 y 29 años llegan incluso a sumar un año en su edad cronológica, aquellos con una edad comprendida entre 70 y 79 años según su fecha de nacimiento tienen una edad cronológica media de 73,05, pero se atribuyen una edad real en torno a los 63, diez años menos. Esto significa que, en España, el grupo de la tercera edad está más sano física y mentalmente que nunca antes en la historia.

La diferencia entre la edad cronológica y la biológica puede, además, tener un enorme impacto en el día a día de los ciudadanos en muchos niveles de la vida.

Así, en el futuro podría llegar a influir en productos como los seguros de salud, entre otros, de forma que serán capaces de desplazarse y cuidarse por sí solas por más tiempo, y tenderán a tener menos dolencias.

Esa tendencia a quitarse años conforme avanza la edad correlaciona con que los mayores (de 70 a 79 años) son también el grupo de edad que mejores hábitos de salud mantiene, al ser el colectivo que en mayor proporción practica deporte al menos 2 o 3 veces por semana (6 de cada 10 personas); que más camina; el que mantiene una mejor alimentación (casi el 79 % sigue la dieta mediterránea), al consumir de forma habitual frutas, verduras, legumbres y pescado; y el que menos fuma (8 de cada 10 no ha fumado nunca o ya no fuma) y menos alcohol bebe (el 77 % ha bebido en el último año, frente a una media del 85,61 %).

Por sexo, el 65 % de las mujeres se ven más jóvenes, mientras que los hombres solo el 58 % se perciben así. Por otro lado, las mujeres tienden como media a quitarse 4,8 años frente a los 4 años que se restan los varones.

A pesar de tener una percepción de su estado de salud ligeramente inferior al de los hombres, sentirse peor en términos económicos, practicar deporte de forma menos regular y dormir peor, ellas tienen una mejor alimentación y fuman y beben alcohol en menor proporción que ellos.