Los ganadores más grandes de premios en máquinas tragamonedas

La historia de los casinos va de la mano de la del hombre. A medida que ha ido avanzando en el tiempo y cambiando el sistema financiero se ha hecho más necesario adaptar estas casas de juegos de azar. Si los antiguos romanos fueron precursores del arte de los juegos, no fue hasta 1638 en Venecia y en pleno carnaval el momento en que surgiría el primer casino del mundo. Han pasado cientos de años, con el paso del tiempo los juegos, las máquinas y los premios han cambiado. Hoy en día una persona puede ganar millones que llegan con un solo clic o en cuestión de segundos en un casino físico.

Las tragamonedas son uno de los juegos de casino más admirados del mundo. Millones de personas retan a la suerte en uno de los juegos con más posibilidades de ganar que existen. Las matemáticas no fallan y son las que marcan este retorno que se produce en función de cada máquina.

Es muy importante, además de saber el funcionamiento de cada juego, pero sobre todo el RTP. El porcentaje que retorna al usuario en forma de premios varía en función de cada tragamonedas. Por ejemplo, en una tragamonedas con una RTP del 95%, si hacemos 1.000 apuestas de 1€ recuperaremos 950€ y el casino se quedará 50€. Cuanto más alto sea el RTP, mejor, no sabemos las partidas de esa máquina o el dinero invertido, de ahí la emoción de cada jugador.

Amy Nishimura es una mujer de 71 años que consiguió lo imposible. De vacaciones en Hawai decidió invertir parte de su tiempo en su juego favorito, las tragamonedas. Aquel día su vida cambiaría para siempre y lo haría de la forma menos esperada. Todo jugador de tragamonedas disfruta del momento y se emociona en uno de los juegos más rápidos que existe. En cuestión de segundos se puede saber si se es o no el ganador.

La señora Nishimura estaba tan eufórica en su máquina tragamonedas favorita que estuvo durante 3 horas sin apenas darse cuenta. Un ligero parpadeo que la llevó al éxtasis de un premio nunca visto. Esta mujer se llevó a casa 9 millones de dólares después de invertir 100 en monedas en el Hotel Freemont.

Johanna Huendle consiguió ganar una fortuna con una apuesta de 170 dólares. Un total de 22 millones de dólares es lo que se llevó en una tragamonedas progresiva. Con este sistema el bote acumulado crece en cada ronda dando lugar a premios impresionantes como el que se llevó Johanna a su casa. Desde California y gracias a una tragamonedas online siguió los pasos de Nishimura, pero con un premio mucho mayor. La inversión mínima de ese día, una cantidad que Huendle podía permitirse, sumada a la suerte y la elección de una tragamonedas progresivas hicieron el resto.

Otra mujer de 60 años, que ha sido identificada en los medios de comunicación como Laurie, no ha revelado su nombre completo, residente en Fort Lauderdale ganó 3,8 millones de dólares en el Hard Rock Hotel de la tribu Seminole. Este premio es uno de los más grandes desde que abrieron los hoteles. En un año complicado para todos, el sector del juego físico ha tenido que hacer frente a una serie de inconvenientes como el cierre de sus locales. Con la reapertura, se han vuelto historias esperanzadoras como esta. La mujer solo había apostado 5 dólares en monedas de 1 dólar cuando ganó el premio. Es uno de los más grandes premios ganados en un casino con la inversión más baja posible. Unas pocas monedas le sirvieron para hacerse con un premio que el azar quiso poner en sus manos.

En cualquier juego de azar nunca se sabe dónde estará el premio. Las opciones son enormes a medida que se va jugando. Conocer el juego elegido es importante, en este caso puede optar por una tragamonedas de confianza. Pero también no hay que perder la esperanza y demostrar tenacidad. Tanto en el juego como en la vida, ser responsable y tenaz son dos grandes virtudes que se pueden cultivar. Estas mujeres se llevaron el mayor premio posible con una inversión muy pequeña, su secreto no es otro que jugar de forma responsable y no perder la oportunidad que les estaba esperando.