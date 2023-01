Los hermanos, el apoyo de las personas que tienen discapacidad intelectual

Madrid. “Con Antonio hemos salido de fiesta muchas veces y hemos ido juntos a conciertos de artistas que le gustaban a él”. Así hablaba Nerea, de 18 años, del tiempo que comparte con su hermano con discapacidad intelectual. Un testimonio similar al de Isabel Miranda, sobre su hermana María: “Una amiga mía suele decirme que sus recuerdos de infancia y juventud están ligados a María porque siempre que salíamos, ella nos acompañaba”.

Con estas declaraciones, Plena Inclusión quiere poner en valor la relación que existe entre hermanos cuando uno de ellos tiene discapacidad intelectual y que esta “se profundiza gracias al ocio y al tiempo libre” que pasan juntos.

Un estudio de la entidad, realizado en 2017 y en el que se compara la realidad de España y la de Estados Unidos, se recoge que la gran mayoría de los hermanos con discapacidad intelectual viven en el domicilio familiar con sus progenitores (66%) o en el domicilio familiar con otros miembros de la familia (7%).

Además, señala que el 66% de las personas de la muestra vivían con sus progenitores y en el 74% de los casos los hermanos sin discapacidad viven a menos de media hora de sus hermanos con discapacidad, y un 50% a menos de 15 minutos. Destaca que el 87% mantienen contacto una o varias veces por semana, el 27% contacto diario, el 34% varias veces a la semana y el 25% semanalmente.

Como se recoge en un artículo del presidente de Plena Inclusión, José L. Corretjé, la relación fraternal es “de las más largas que puede darse entre miembros de una familia” por ese papel tan importante de los hermanos sin discapacidad.

“En la infancia, la relación se suele construir en torno al cuidado y la protección, y en la adolescencia y juventud, el rol cambia”, explicó Corretjé. El experto habla en esta fase de una labor más de apoyo.

Relaciones por el bien de la autonomía. Según explicó Corretjé, algunas familias promocionan este cambio de relación entre hermanos “por el bien de la autonomía de las personas con discapacidad”. “Frente a un modelo paternalista, la mayoría de los componentes del movimiento de hermanos pensamos que la sobreprotección daña. Yo mismo, cuando me han tratado desde la sobreprotección, no me he podido desarrollar como persona en libertad”, explicó Jorge Ortega. Redac.