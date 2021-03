Los looks que más llevarán las famosas esta primavera

Veamos algunas propuestas interesantes, aunque muchas de ellas vienen marcadas por los peinados de las famosas. Actrices, políticas, presentadoras de televisión, deportistas o famosas por ser famosas son algunas de las mujeres que suelen marcar el estilo durante la primavera. Y no sólo en temas de peinados, sino también en cuanto a la vestimenta a utilizar en nuestro día a día o cuando vamos al trabajo o salimos a algún tipo de evento, aunque esto último está mucho más restringido a causa de la actual situación social.

Si nos centramos en tendencias de peinados a llevar durante esta recién estrenada primavera, uno de los estilos más punteros usados por las famosas, y no tan conocidas, está en los distintos usos que debemos a los flequillos. Hay estilos y versiones de todos los gustos y colores. No obstante, si hablamos de peinados y de otros estilos de esta primavera, todo indica que la tendencia con un mayor peso será aquella que vaya cargada de peso y de texturas. Y esto, lógicamente, incluye esos peinados donde los flequillos son los verdaderos protagonistas. ¿Y cuál es el motivo de esta importancia de los flequillos? Las razones son varias: es bien sabido que los flequillos quitan años a cualquier mujer, puesto que dulcifica las facciones del rostro y cubre los signos de la edad, como son esas arrugas de la frente. Llevar flequillo no sólo te cambia de estilo, sino que te ayuda a rejuvenecer. Y si te fijas en las famosas, éstas te pueden servir de inspiración. El resto es dejarse tratar por tu peluquera de confianza.

Y si hablamos de flequillos, hay muchos tipos. Están los flequillos de cortina, que son los más dominantes durante esta primavera: son densos, se prolongan hacia los lados hasta llegar hasta las mejillas y encajan perfectamente en cualquier mujer, aunque especialmente en aquellas que tengan el rostro más redondeado. Luego tenemos los flequillos redondeados, con esa suave curva que acentúa la forma de la cabeza y de los ojos, es un tipo de flequillo que atenúa el rostro. Si tu estilo es más desenfadado, entonces el tipo de corte de peinado con flequillo estilo messy será el más adecuado para ti. Sus bordes imprecisos y con textura te darán un toque especial. Y, por último, el peinado con flequillo suelto es otro clásico que siempre resultará un acierto en tu cambio de estilo.