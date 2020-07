Los podólogos recomiendanpara el verano las sandalias sujetas al pie

Santiago. Con la llegada del verano, los pies, acostumbrados a llevar calcetines y calzado cerrado durante tantos meses, experimentan un cambio drástico. Ante esta situación, el Colexio de Podólogos de Galicia recuerda que son los pies son una de las extremidades que más sufren en los días de playa y recomienda prestar especial cuidado en los meses de verano.

Los podólogos recomiendan usar calzado con sujeción en el tobillo y bien ventilado e indican que el mejor para esta estación son las sandalias sujetas al pie. “Gran parte del calzado usado en esta época no reúne las características adecuadas para los pies: falta de sujeción o suelas demasiado finas”, señaló el presidente del Colexio de Podólogos de Galicia, el doctor Juan Dios. Por ello, los podólogos indican que al probar una sandalia para caminar es importante comprobar que no modifica la forma de caminar y que el pie no necesita realizar ningún esfuerzo para fijarse a la sandalia en la fase de vuelo del paso. Incluso existen sandalias de montaña que están indicadas para practicar deporte.

Pero sin duda, el calzado que más prolifera en verano son las chancletas, también conocidas como Flip Flop. Los podólogos gallegos explican que las chanclas son un calzado diseñado para usar, a modo de prevención, en piscinas, playas, vestuarios, gimnasios y duchas públicas, ya que ayudan a evitar el contagio de papilomas y hongos en los pies, muy frecuentes en ambientes húmedos donde el agua se estanca. ecg