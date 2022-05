Los Premios D.O. Ribeiro reconocen a Alfonso Sánchez Izquierdo como Persoeiro de Honra

Tras haber recuperado la presencialidad el pasado año coincidiendo con el décimo aniversario de los Premios D.O. Ribeiro, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, que preside Juan Manuel Casares Gándara, ha elegido en esta ocasión la ciudad de A Coruña para la celebración de su próxima gala que tendrá lugar el día 16 de junio, a las 19.00 horas, en el Centro Ágora de la ciudad herculina. Durante la ceremonia y como ya viene siendo tradicional, se reconocerá la labor de personas, entidades y lugares que hacen de la difusión del mundo del vino su señal de identidad y que serán destinatarios de los galardones Persoeiro de Honra, Muller e Viño, Ribeiro en Nós, Vida entre Vides y Mellor Tarefa de Comunicación. Además, se entregarán también los Premios Mellor Servicio de Viño en Restaurante, Tenda Especializada - Vinoteca, y Taberna – Bar de Viños, así como los galardones a los mejores vinos blancos y tintos, de bodega y de colleiteiro de la Denominación de Origen más antigua de Galicia, que como es habitual serán elegidos en la cata oficial.

Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) desde 2009 y con una dilatada experiencia profesional en medios de comunicación, ha sido distinguido este año por la D.O. Ribeiro con el Premio Persoeiro de Honra. Titulado en Ciencias de la Información en la Escuela de Periodismo de Madrid (1973) y licenciado en Derecho (1978) por la Universidad Complutense, Sánchez Izquierdo es además titulado en Sociología por el Instituto León XIII. Comenzó su carrera como periodista siendo corresponsal de la Agencia EFE en Estados Unidos, y en 1973 se incorporó como redactor al periódico La Región, llegando a ser director del diario, al que se mantuvo vinculado profesionalmente durante 35 años. Con la expansión del Grupo La Región, ocupó también otros puestos de responsabilidad, entre ellos el de consejero delegado del periódico Atlántico Diario de Vigo, de la Axencia Galega de Noticias y fue presidente y consejero delegado de Telemiño.

Desde julio de 2008 y hasta que en mayo de 2009 fue nombrado director general de la CRTVG, Sánchez Izquierdo se dedicó a labores de investigación e innovación y a la docencia, siendo profesor asociado en la materia de Gestión de la Empresa Informativa, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago. También dio clases de Programación y Técnicas de Relaciones Públicas en la Universidad de Vigo, y ha sido coautor de los libros Diálogo Social en Galicia y Veinticinco años de autonomía de Galicia. Además, presidió la comisión de medios de comunicación del Plan de normalización lingüística de Galicia y fue presidente de la FORTA en 2009, 2015 y 2021, siendo reconocido con el Premio Diego Bernal 2005 por la Asociación de Periodistas de Galicia.

Como Persoeiro de Honra sucederá a los anteriores homenajeados en esta categoría: José Luis Hernáez Mañas, Paco Rego, Josep Roca, los restaurantes gallegos con Estrella Michelin, Cristino Álvarez, Sarah Jane Evans, César Lumbreras, Paradores, Luis Paadín y Manuel Villanueva.



Actividades en torno a los vinos de la D.O. Ribeiro. Al igual que en la pasada edición, el Consello Regulador de la D.O. Ribeiro ha organizado un completo programa de actividades que darán comienzo el día 13 en A Coruña, a fin de acercar los vinos de la D.O. al público. Así, en la sede de Afundación, del 13 al 17 de junio se celebrará el Túnel dos viños de la D.O. Ribeiro, que permanecerá abierto al público en el salón Planta -1, en horario de 12.00 a 14.30 horas. Además, del 13 al 15 también podrá visitarse en horario de tarde, entre las 19.00 y las 21.15 horas.

Por otra parte, en el Centro Ágora y a lo largo de esa misma semana, se celebrarán diferentes catas en las aulas de la 1ª Planta, en horario de 20.15 a 21.30 horas. La primera de ellas, prevista para el día 13, se centrará en los vinos treixadura, tanto blancos como tostados, y será conducida por Alejandro Paadín. El día 14 Alberto Varela dirigirá la cata de vinos tintos de castes, mientras que al día siguiente Nati Cid conducirá la cata titulada Viños de Mulleres. Tanto el túnel como las catas serán con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Las actividades finalizarán el viernes 17 con el acto de clausura previsto para las 20.15 horas en la sede Afundación, siendo el acceso al mismo con invitación, al igual que para la gala de entrega de premios del día 16.