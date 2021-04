Luis Piedrahita, el flequillo mágico

A Luis Piedrahita, el mundo le queda grande, por eso se define como: “Humorista y mago de las cosas pequeñas” aunque viva en una ciudad gigante, Madrid, e integre el equipo de uno de los programas de mayor audiencia diaria, El Hormiguero, cuyo nombre, ahí sí, evoca a un animal diminuto (y con antenas de TV).

“Esta aventura que se llama El Hormiguero (A3) y que dura ya 15 años es de lo que estoy más orgulloso”, cuenta a EL CORREO.

Luis, acuario del 19 de febrero, es un pez de cuidado. Ya de chaval tendía al mar de varita mágica cada vez que se sentaba ante al televisor.

“Me gustaba mucho Dragones y mazmorras, porque había un mago con gafas y flequillo”, confiesa sobre la serie que la CBS dio en EEUU en 1983 con posterior difusión en TVE, una trama pionera al beber de un juego de rol en días donde todos andábamos con tebeos y juegos de la oca o parchís (chis, chis).

De esa tele de los años 80, hay más cosas que Luis disfruta.

“También veía El coche fantástico y el Halcón callejero, que era La moto fantástica, y luego intentaron hacer La lancha fantástica pero con eso no convencieron a nadie. Creo que se llamó Thunder in Paradise, con Hulk Hogan. Afortunadamente nadie la recuerda...”

Hogan, actor y luchador, encarnaba la genuina caspa americana que en aquella España convivía con la de un país que salía del tiempo de perseguir suecas para abrazar la Movida, una mezcla multicultural rica como pocas. Y ahí estaba el infante Luis, cultivando al mago futuro pero valorando la idea de ser médico, una profesión basada en auscultar el detalle para lograr vida, igual que hace su humor con amor.

“Aparte de ver la tele... jugaba con los Masters del Universo. Eran una especie de culturistas hormonados pequeñitos a los que les escocía el bañador y tenían que andar con las piernas abiertas. Su reclamo publicitario era ‘El poderoso de cintura’, que consistía en que podía mover la cintura como cuando tus padres bailan en Noche Vieja”.

En los años 90, la vida era otra, dice Luis: “Creo que durante la adolescencia vi poca tele, pero el Xabarín Club (TVG) siempre ha estado presente”, explica quien dice sentir una emoción según cada lugar.

“En televisión he reído más y en el cine he llorado más”, subraya.

Si se piensa, aunque muten los hábitos, la tele ha sido un pequeño merendero dentro de cada hogar y el cine un ritual colectivo que mantiene el respeto a lo individual y que, como el libro, late a otro ritmo, más íntimo, dando mejor abrigo al caminar sentitivo de cada quien.

Humorista, mago, guionista, escritor, promotor de eventos como el Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña (el próximo en 2022), Luis se toma su arte muy en serio aunque ficción seriada, ve poca.

“No soy muy de series. Prefiero pelis. Me parece que la parte más importante de una historia ha de ser el final. Creo que es lo primero que hay que tener cuando uno se sienta a escribir y el problema de las series es que se escriben sin saber cuantas temporadas va a durar su trama de modo que no pueden encaminar la historia hace un final conclusivo que actúe como una bomba de sentido. Algunas series sí que lo hacen, como True Detective, Juego de Tronos, etc... pero por lo general tienden a ir desdibujándose poco a poco hasta que un día terminan”, apostilla Luis, un flequillo andante con gafas que debajo esconde a una persona de talento y despiste ingenuo que recuerda al señor Hulot de Jacques Tati, cuya película Playtime conviene ver hoy que está de moda dar cursillos sobre nueva tecnología.

Fan de Berlanga, igual que del pater Gila o del dibujante Tono (ambos parte de La Codorniz, influyente revista gráfica editada de 1941 a 1978), Luis renueva esa tradición del siglo XX en un XXI donde el audiovisual cotiza igual en likes que share.

“¿Ideas para la tele? No sé. Creo que las ideas más innovadoras pronto dejarán de estar en la tele”, suelta Luis, una persona a quien no llamaremos señor ni cuando tenga 70 abriles porque siempre habrá quien sonría al verle en cuanto su flequillo mágico abra(cadabra)... el telón de sus bromas blancas.

Luis es un dibujo animado hijo del Quimicefa y Juan Tamariz.

El humor en su máximo candor.