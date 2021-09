Cierto día en mis años de bachillerato el profesor don José Leyra Domínguez nos citó esta frase de Johann W Goethe: “¡Luz, más luz!”, como la postrera pronunciada por el escritor alemán, gran figura del romanticismo europeo, angustiado sin duda por ignorar aquello que iba a enfrentar en el supremo tránsito de su vida. Don José, mi querido profesor, añadía: “Sí, porque ir han ido muchos, pero volver no ha vuelto nadie para contarnos lo que había”. Así seguimos. A oscuras, salvo los iluminados por la fe.

Mas no voy a discurrir aquí y ahora sobre tan trágica luz, ¡qué podría decir!, sino sobre aquella otra más cotidiana que –esta sí– nos permite ver y nos calienta; que nos regala el sol aunque no siempre, mientras la luna, menos poderosa y más fría, no lo hace con la misma eficacia. Veo en ello una grave diferencia y, por tanto, un claro caso de discriminación y machismo astrológico. De ahí mis trabajos, de inminente publicación, La energía lumínica y la discriminación de género: centrales, molinos, pantanos y placas como fuentes energéticas; propuesta compleja, desde luego, que, unida a la reciente (y no menos acuciante) La Matemática de Género: deslindes y vertientes, constituirán aportaciones españolas de altísima cualificación a las ciencias exactas. Bien entendido que de la luna cabe esperar una cierta superación, por tanto como la hemos cantado en nuestro versátil y rico folklore, en el que incluso recurrimos a su “hija”, conocida desde luego por los hermanos Cano, el grupo Mecano y hasta doña Montserrat Caballé. Toda ayuda será poca. Disculpen, por favor, la vanidad de las autocitas.

Nunca como en estos días hemos visto al Gobierno tan asustado y torpe, tan babieca y patético como frente al problema del recibo de la luz, cuestión que, por ejemplo, resolvía el exitoso empresario de la anchoa cántabra, don Revilla, que obsequiaba con unas latitas a su jefe, que residía en La Moncloa: llenar la geografía española de placas y molinos lumínicos con lo cual , además, se aliviaba el problema del paro. Lástima que no lo dejaron llevar a cabo su bien meditado plan. La verdad es que tenemos la luz más cara de Europa y que con este Gobierno de muchos cráneos pero pocas cabezas, esto se veía venir. Y ha venido y no va a marchar pronto. Volveremos así, si algún caletre espabilado no lo remedia, al tradicional y ahorrativo “enganche” de posguerra, a la humilde y económica vela con palmatoria incorporada o al alucinante y bien programado sistema de apagones de la Revolución cubana. Por cierto, ¿saben ustedes cómo queda el cuerpo cuando va uno en un destartalado ascensor (cubano, esto es: nunca revisado) y la sesera te dice: “ojo, no te muevas, solo respira, verás cómo pasa, tú aguanta”? Gallegos conocí en La Habana que vivían en un alto edificio con el ascensor averiado desde 1959, año triunfal de la Revolución, y solo salían a la calle una o dos veces por semana. Menos da una piedra.

Justo es decir que a don Pedro y a doña Yolanda Díaz, figuras visibles de la España feminista y progresista, ejemplo universal para propios y extraños, les crecen (con perdón) los enanos, pues es sabido que los males vienen en tropel y que si algo puede empeorar, empeorará. En esas estamos.

Claro que, de vez en cuando, se nos da algún respiro. Ahora mismo nuestro Presidente tiene a sus pies a un empequeñecido Biden angustiado por el problema talibán. No es para menos. Parece que don Pedro quiere subirle el canon de las bases por las que pagan el correspondiente alquiler. Por ahí debimos haber empezado. En cuanto a la luz, yo soy decidido partidario de llamar al señor Caballero, don Abel, otrora exitoso novelista (dejó muy pronto la creación literaria, no sé por qué,) para pasarse -con notable éxito, no puede negarse- a los fastos de la política local, en la que como se ha visto, la cosa de la luz es para él pan comido y solo desciende a compararse con el poderío lumínico de Nueva York. Creo que tiene en mente una solución (drástica, eso sí) para que mengüe el desbocado recibo, pero parece que no se atreve a presentarla. Debe hacerlo, que con timideces y remilgos, no se va a ninguna parte. Esto de la luz, las luces, las farolas,las lamparitas, los fluorescentes y toda la gama de objetos lumínicos no tiene secretos para él. Llamémoslo, con urgencia, que acudirá rápido y alborozado. Bien cerca lo tenemos.