Madrid se enriquece con la muestra del pintor Celso Valera

La Casa de Galicia en Madrid acogerá entre los próximos días 5 y 30 de mayo la exposición titulada Sueño y presencias, paisajes y retratos, una muestra presentada por la Xunta de Galicia en la capital con las obras del pintor Celso Varela. Su inauguración tendrá lugar el 5 de mayo, a las 19.30 horas.

Aplazada durante dos años como consecuencia de la pandemia, incluye un total de 49 obras del artista que fueron realizadas desde el 2004 hasta este 2022.

El medio centenar de obras que integran esta retrospectiva es de medio y gran formato, y en ellas se evidencia el sentido del paisaje del artista y su relación con la figura. Celso Varela Duro es autodidacta y sobre su obra han opinado diferentes críticos, poetas, pintores y escritores, como Manuel Torres, Solla, Ruibal, X. Antón Castro, Suso Varela, Alfredo Conde, José Pérez-Guerra o Tomás Paredes.

Desde el punto de vista de la doctora en Historia del Arte, Fátima Otero, que traduce a palabras esta muestra, “la Casa de Galicia en Madrid se enriquece con la exposición de la obra de un gallego universal, Celso Valera, que procedente de un modesto pueblo gallego, lleva ese rincón a Madrid, después de haber pasado por Roma o París, consciente de que en lo pequeño está lo magnánimo y universal”.

Durante casi un mes, se podrá disfrutar de la obra del artista “con una pintura solo justificada por el fenómeno artístico”, según señala la también crítica de arte.

Sus pinceladas de ricas gamas de ocres, amarillo, sienas, marrones, naranjas, verdes o grises, salen del particular clima atlántico, luminoso y templado, pero no menos que el uso de una paleta singular que observa el mundo inspirado por una pintura totalmente personal.

TRABAJO PERSONAL Y RETROSPECTIVO. “Se nutre con la herencia postimpresionista y la furia de los rayados all over de Jackson Pollock; es decir, por todo el lienzo, como huella del mejor expresionismo americano”, explica Fátima Otero.

Además, indica que su estilo entronca con la figuración sublime, al atender a una sensación un tanto inquietante. “La espontaneidad de sus trazos resueltos en miríadas de rayazo y a furia de sus pinceladas, demuestran que, lejos de estar al servicio de la naturaleza, el artista la observa inspirado por el mejor arte aprendido en la escuela de la vida. Mitifica la tierra que lo vio nacer con su particular mirada por revelar el aura; lo que no se ve, si no lo que permanece”, detalla al respecto.

La muestra representa un paso más en el éxito y reconocimiento del intenso trabajo de Varela, que se prolonga en el tiempo durante décadas de ensayo y afianzamiento de una obra plástica personalísima, y hoy ya fundamental para comprender la evolución del arte contemporáneo en Galicia.

Nacido en Briallos (Portas, 1952), Celso Varela Duro acumula una larga trayectoria expositiva, tanto en muestras individuales como colectivas. Desde la primera exposición individual en la pontevedresa sala Torrado, en 1976, ha realizado una veintena de ellas en Galicia y París. Su obra formó además parte de más 13 muestras colectivas en diferentes villas gallegas y en Madrid. Ahora vuelve con Sueño y presencias, paisajes y retratos.