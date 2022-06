Máis de 160 profesionais acudirán á cita do Galicia Escena PRO en Santiago

Galicia Escena PRO, o mercado galego de artes escénicas promovido pola Xunta, reunirá a semana que vén en Santiago máis de 160 profesionais do sector nunha novena edición que recuperará, ademais, o acceso para o público xeral ás representacións que terán lugar do 6 ao 9 de xuño. Así o adiantou este venres Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais, na presentación do evento que, por terceiro ano consecutivo, se leva a cabo baixo a organización compartida entre a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades e a Asociación Escena Galega.

Sutil estivo acompañado por Patricia de Lorenzo, vicepresidenta de Escena Galega, e por Juan Rodríguez, integrante do equipo organizativo, para detallar os contidos desta programación, que ten como eixo central a difusión de trinta títulos galegos de teatro, danza e artes do movemento. Deles, 18 espectáculos se exhibirán en formato completo e outros 12 se compartirán exclusivamente co público profesional en presentacións breves tipo pitching.

Ademais, este ano viaxa ata Santiago como convidada a formación madrileña Come y Calla co monólogo El caballero incierto, que se presenta aquí grazas ao intercambio co certame MADFeira, onde a semana que vén actuará a compañía galega A Feroz con Do pracer e da morte.

Na súa intervención, Sutil destacou a decidida aposta do Goberno autonómico polo fomento do sector das artes escénicas ao lembrar que Galicia Escena Pro se articula como “un completo escaparate de espectáculos e de posibilidades de encontro profesional”, que ten como principal obxectivo favorecer a compra-venda de espectáculos escénicos galegos.

Neste sentido, 56 dos profesionais acreditados nesta edición son responsables tanto de programacións culturais, como de circuítos e de festivais escénicos, xa sexa no ámbito galego como no do resto da península.

O responsable de Industrias Culturais lembrou, así mesmo, que nesta ocasión volverá contarse coa figura dos facilitadores para propiciar e coordinar o maior número posible de reunións de traballo entre programadores e representantes de compañías, de produtoras e de distribuidoras presentes no evento, de xeito que se calcula que na actualidade xa están concertadas unhas trescentas xuntanzas.

Entre as novidades desta novena edición, destacou tanto a recuperación da asistencia por parte do público xeral como a incorporación dun novo apartado de mesas redondas, para que Galicia Escena PRO “sexa tamén un lugar de debate e intercambio de experiencias”.

No primeiro caso, as persoas non acreditadas que desexen asistir ás diferentes representacións abertas deberán retirar previamente os convites (máximo dous por persoa) en horario de 10.00 a 13,00 horas e de 16.30 a 19.00 horas no despacho de billetes que se instalará no Centro Obra Social Abanca, sede deste Galicia Escena PRO.

Este espazo acollerá tamén as dúas mesas redondas desta edición, a primeira das cales se centrará na relación existente entre educación e artes escénicas, e que contará coas intervencións do director do Padroado de Cultura de Narón, Luciano Fernández; a directora artística de Feten, Marian Osácar, e a directora do Festival elPetit-Festival Internacional d’Arts per a la primera infància, Eulàlia Ribera.

A segunda versará sobre o papel das residencias artísticas e nela intervirán o director de L’Ateneu Popular 9 Barris, Javier Casado; a directora do Certamen Coreográfico de Madrid, Laura Kumin; a de Residencias Paraíso, Caterina Varela, e o director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez.

Diversos escenarios. Pola súa banda o Salón Teatro, o Teatro Principal, o Auditorio Abanca e o exterior da Facultade de Ciencias de Comunicación serán os escenarios para as representacións dos espectáculos, que se estenden tamén a diferentes prazas compostelás con catro montaxes de rúa previstos nesta ocasión.

As producións que se exhibirán en pases completos con acceso ao público xeral son Desconexión de Títeres Alakrán, Cantas patas para un banco? de Cía. iO e O deus do pop de Diego Anido o luns 6, mentres que a obra Hugo de Os Náufragos Teatro, Intempestiva de Elahood, Onde pousa a humidade de Marcia Vázquez, Amantis de Rebordelos, O péndulo de Inversa Teatro e Festina Lente de VACAburra o martes 7.

O mércores, 8 de xuño, será a quenda de A nena que vivía nunha caixa de mistos de Caramuxo Teatro, TABÚ de Colectivo Glovo, Divertimento! de N+1 & Cuarteto Alicerce, Comando Comadres de Matrioshka Teatro e Ragazzo de Barrosanta.

Na xornada de clausura, o xoves 9, poderán verse os espectáculos Come and Go de Helena Salgueiro, Vértigo de Pistacatro, A Familia Real de Aporía Escénica e Olivas Negras e Smoke on the water de Ibuprofeno Teatro.