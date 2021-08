Máis de medio millón en subvencións a festivais culturais

A Xunta de Galicia publica xa a resolución da convocatoria de axudas a festivais de artes escénicas e de música, a través da que distribúe a súa dotación de 540.000 euros entre 28 eventos. En concreto, achéganse 340.000 €, 19 propostas subvencionadas na modalidade A para eventos musicais e 200.000 euros ás nove mostras escénicas (modalidade B).

O Goberno galego reforzou en 2021 esta liña de apoio no marco do Plan autonómico de reactivación cultural, introducindo unha serie de modificacións nas bases para se adaptar á situación derivada da COVID. No caso dos eventos musicais, a resolución de adxudicación publicada na web da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) recolle esta listaxe de beneficiarias: o Festival Underfest de Vigo con 14.552 euros, o Vilabues Noia Fest con 11.730 euros, o Festival dos Eidos en Folgoso do Courel con 8354 €, o Musgo de Ourense con 2474 euros, o Canteira Fest de Vilaboa con 1741 € e o Festival Secreto de Vigo con 1685.

A dotación restante distribúese entre outros 13 festivais, como o Festival Sonrías Baixas (31.781 euros), que dá xa está en marcha en Bueu; PortAmérica en Caldas de Reis (31.7423), Resurrection Fest Limited en Viveiro (30.903), Atlantic Fest en Vilagarcía de Arousa (30.658), Festival de La Luz en Boimorto (28.396), Revenidas de Vilaxóan en Vilagarcía de Arousa (27.901), Maré Músicas e Artes Atlánticas en Santiago de Compostela (23.661), WOS Festival x Son Estrella Galicia tamén en Santiago (21.629) , Festival Sinsal Son Estrella Galicia na illa de San Simón en Redondela (21.402), 17º Ribeira Sacra Festival en Chantada, Monforte e Sober (20.927), Vive Nigrán (19.149), Melonafest de Santiago (8,106) e Morrasound Rock Fest de Moaña (3,206).

Ademais desta modalidade de axudas, os festivais de música galegos contan co programa de apoio e patrocinio da Xunta a través da marca FEST Galicia, que tamén se reforza este ano cun investimento de 500.000 euros, un 25% máis que en 2020, para os seus 13 festivais adheridos: Caudal Fest en Lugo e os xa mencionados Atlantic Fest, Festival de la Luz, Maré, PortAmérica, Resurrection, Revenidas, 17º Ribeira Sacra, Sinsal, SonRías Baixas, Vive Nigrán, Underfest e WOS. Na modalidade B de artes escénicas, o festival de monólogos Singular de Narón, que celebrouse en marzo, súmase este ano á relación de mostras subvencionadas, caso do Festival Outono de Teatro (FIOT) de Carballo (42.119), Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (40.373), o Galicreques de Santiago (32.074), o Mostra de Teatro Galego de Cariño (21.335), Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO, 20.386), o Festaclown de Vilagarcía (15.380 euros), Festival de Títeres de Redondela (9.869) e o Corpo (a) Terra de Ourense (9.491).