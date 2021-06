Máis dun millar de actos con 3 millóns do fondo Xacobeo

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, anunciou que a Xunta impulsará máis dun millar de actividades presenciais a través da segunda convocatoria do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22, o programa posto en marcha no marco do Plan de Reactivación cultural que na súa segunda edición conta cun orzamento de 3 millóns de euros.. O obxectivo é apoiar ao tecido cultural e inxectar liquidez nas empresas ao tempo que se configura unha oferta de lecer en galego, plural e de calidade.

O responsable de Cultura do Goberno galego, que estivo acompañado pola comisaria do Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, e polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, avanzou que esta nova edición volverá a funcionar este mesmo mes como “un motor de impulso para o sector cultural”.

Así, precisou que se colaborará con máis de 260 proxectos que permitirán a programación de máis dun millar de actividades presenciais que arrancarán este xuño e inclúen desde obras de teatro, contacontos ou sesións de maxia a exposicións, concertos e tamén pases de danza.

“Estamos moi contentos porque nesta segunda edición a acollida por parte dos profesionais tamén foi moi boa, o que demostra o importante interese do sector nesta iniciativa pioneira”, afirmou Román Rodríguez. Do mesmo xeito, engadiu que é precisamente esta diversidade a que permite ofrecer un “abano amplo e transversal que chega a todas as áreas da cultura e que busca impulsar a nosa industria cultural compaxinando eventos de gran escala que atraian o foco a Galicia coas de menor escala que posibilitarán que a actividade se espalle por todo o país e no rural”.

A Segunda edición funcionará contará cun maior protagonismo das accións culturais ao aire libre, xa que as condicións epidemiolóxicas son máis favorables. Así, este repositorio de contidos creativos culturais está dispoñible para todo o secto con tres liñas de traballo. A primeira delas para proxectos no ámbito dixital, con preto de 130 proxectos aprobados representa o 50% das iniciativas apiadas como documentais, audiovisuais e produtos pensados para a súa proxección nas redes sociais.

A segunda modalidade son aquelas iniciativas que se poderán celebrar de xeito presencial. Esta será a primeira liña de traballo en poñerse en marcha aproveitando a época estival. Concentra un centenar de proxectos, o que supón preto dun 40% do total, con accións musicais, obras teatrais, exposicións, etc.

A terceira liña, arredor dunha trintena de propostas que supoñen o 10% do repositorio, é a destinada a edicións de libros, discos e todo tipo de realizacións en formato físicos que son comprados pola Xunta para proceder a súa distribución e colocalos en lugares de referencia como bibliotecas.

O obxectivo do fondo é dar a posibilidade a profesionais e empresas galegas do sector cultural de traballar e de producir os seus proxectos neste contexto tan especial”, sinalou o conselleiro e sinalou que se trata de iniciativas que van desde concertos, espectáculos literarios e proxectos audiovisuais ata álbums ilustrados, documentais, libros e mesmo a reedición facsimilar da carta xeométrica de Domingo Fontán.

Máis de 600 sesións musicais, entre concertos e obradoiros; máis de 600 representacións de teatro, contacontos, espectáculos de humor, sesións de maxia ou monicreques, preto de 120 accións vinculadas á divulgación científica, unha quincena de exposicións, máis dunha vintena de iniciativas para de animación para a lectura, etc. Todo isto quedará distribuído entre beneficiarios moi diversos que teñen ata o mes de decembro para completar o seu traballo e entre os que se inclúen 100 autónomos, preto de 115 empresas do sector cultural, máis de 35 asociacións sen ánimo de lucro e unha ducia de cooperativas.

O orzamento incrementouse en 500.000€ chegando aos 3 millóns de euros. Tamén aumenta sensiblemente a axuda pasando de 10.000€ a 15.000€ no caso de empresas, cooperativas, autónomos con con persoal contratado, e de de 4.000€ a 6.000€ no caso dos autónomos sen empregados e empresas unipersoais incidindo especialmente en aqueles novos creadores así como en iniciativas promovidas por mulleres.