Manel Fuentes conducirá ‘Veo cómo cantas’, gran apuesta de Atresmedia

Vitoria. Antena 3 se ha sumado a la lista de canales que ha decidido adaptar el programa coreano I can see your voice a la televisión española, un concurso que se estrenará próximamente y que se ha presentado este miércoles como “la revelación de la temporada” en el marco del festival de televisión FesTVal que se celebra en Vitoria. Con el título de Veo cómo cantas y seis programas grabados, el guessing show busca repetir en España el éxito que ha tenido en otros países, según ha explicado la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, en una rueda de prensa virtual. El programa, que llegó a ser nominado a un premio Emmy, “se ha estrenado con éxito” en más de una veintena de países gracias a que “aúna todas las virtudes que tiene que tener un gran entretenimiento: talento, emoción, humor y juego”, ha apuntado la directiva. La adaptación del formato, que apareció en la última edición del MipCom de Cannes como uno de los programas más adaptados del último año, estará producida por Atresmedia Televisión y Warner Bros ITVP España. Ahora solo queda por revelar su fecha de estreno. efe