Manuel Baltar, elixido novo presidente do Foro Termal do Eixo Atlántico

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, vén de ser elixido por unanimidade presidente do Foro Termal do Eixo Atlántico, unha rede de colaboración creada baixo a coordinación do Eixo Atlántico, o lobby de cooperación transfronteiriza máis importante entre España e Portugal, integrado por 39 entidades que representan a provincias, concellos e cámaras municipais de ámbolos dous países.

O Foro Termal ten como obxectivo promocionar e impulsar o recoñecemento público do termalismo da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a nivel nacional e internacional, a través dunha estratexia conxunta das catorce entidades locais que o integran.

A promoción e a posta en valor do termalismo e da cultura e o patrimonio termal da eurorrexión, así como o intercambio de boas prácticas e a participación conxunta en proxectos e iniciativas que posibiliten e contribúan á promoción do sector, están na base do traballo do Foro Termal, así como o estímulo da economía dos municipios termais que supón, en consecuencia, un estímulo para a economía de toda a Eurorrexión.

Manuel Baltar achegará ao Foro Termal a súa experiencia como presidente da maior asociación termal mundial de ámbito público, a EHTTA (Asociación de Cidades Históricas Termais de Europa), que engloba a 51 lugares termais de 18 países.

Este nomeamento chega días despois de que a Deputación de Ourense pasase a formar parte do Eixo Atlántico, incorporación que se fixo efectiva na asemblea xeral do Eixo Atlántico, “o que supón para Ourense un excelente posicionamento e unha magnífica oportunidade para desenvolver proxectos europeos de cooperación interterritorial”, afirmou Manuel Baltar.

O nomeamento de Manuel Baltar como presidente do Foro Termal tivo lugar na reunión telemática celebrada días pasados, xuntanza na que Baltar afirmou o seu compromiso de seguir impulsando o termalismo na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal nos vindeiros anos mediante o traballo de desenvolvemento conxunto nas catorce entidades locais que o integran.

Baltar destacou a cooperación como “estratexia fundamental do termalismo en Europa”, e neste sentido dixo que imos compartir co Foro “toda a información que temos na rede termal europea da EHTTA, que ten a consideración de itinerario cultural do Consello de Europa, e que esta asociación, a EHTTA, coa incorporación de máis membros, seguirá ampliando obxectivos e facendo un gran traballo termal; eu comprométome a iso”, expresou o presidente Manuel Baltar.