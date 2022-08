Manuel Outumuro, fotógrafo, xa é Premio Ourensanía do 2022

O xurado do Premio Ourensanía 2022, reunido este venres no mosteiro de Oseira, en San Cristovo de Cea, baixo a presidencia de Manuel Baltar, acordou por unanimidade conceder este galardón ao fotógrafo Manuel Outumuro, “por unha traxectoria profesional de primeiro nivel no ámbito nacional e internacional”.

Tralo remate da reunión, Manuel Baltar comunicou telefonicamente a decisión do xurado a Manuel Outumuro, quen manifestou a súa ledicia por este recoñecemento. O presidente da Deputación destacou “a nova aposta do xurado por un ourensán, tamén universal, como é Manuel Outumuro, un dos máis grandes da fotografía” e explica que este fotógrafo é “un exemplo de traballo ben feito e de prestixio dentro da profesión, cunha longa traxectoria e con orgullo de ser ourensán”. Manuel Baltar apoiouse no longo número de fitos e éxitos profesionais acadados polo fotógrafo ourensán, “que por exemplo, recibirá en outubro un importante premio nos Estados Unidos, o Lucie Award, polos seus logros na fotografía de moda”, para concluír que sen dúbida, “Manuel Outumuro merece este premio Ourensanía 2022”.

Manuel Baltar tamén resaltou que “a lista de gañadores do Premio Ourensanía vese agora xunguida cun nome como o de Manuel Outumuro” e define a próxima entrega do premio, o 11 de novembro, o día de San Martiño no Teatro Principal, coma “unha nova oportunidade para apostar polo territorio, un territorio cuns retos moi ambiciosos e cun futuro que ninguén pode negar”.

Na mesma reunión deste venres. o xurado acordou conceder o Premio Ourensanía de Honra de 2022 á Ildefonso Graña (1878-1934). Nado en Avión en 1878, Ildefonso “Alfonso” Graña é protagonista dunha das páxinas máis singulares da historia ourensá, unha historia inesquecible, chea de peripecias, que acaban levando a Alfonso Graña a converterse no “apu de apus” -o xefe de xefes- dun territorio do Alto Marañón do Amazonas, habitado polos indios xíbaros das tribos aguaruna e huambisa”, sinalou Manuel Baltar.