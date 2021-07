Mapas do mundo

Meu bisavó, Pedro Blanco de Crespo, oriúndo das terras do Deza, seica chegou a alcaide da aduana de Santander co soldo de 3.000 pesetas anuais, que, en 1872, non debían ser ningunha parvada. Casou coa miña bisavoa Carmen Torres, mestra nacional en Santa María de Troáns, distrito de Cuntis, e nesta vila balnearia naceron os seus numerosos descendentes, entre eles meu avó, Mario, e seu irmán, Roberto, poeta e xornalista de áxil, aceda e republicana pluma, que foi causa de que no outono de 1936 catro balas etílicas lle segaran a vida. En 1999 a nosa Academia quixo lembrar o seu compromiso civil honrándoo co Día das Letras Galegas. Meu avó foi secretario do Xulgado da Estrada. Del herdei unha biblioteca de preto de 3.000 volumes, que meu pai atesourou, seguramente coa intuición de que eu algún día sería o depositario dun herdo tan primorosamente conservado. Ata a xeración de meu pai e seus irmáns, a universidade non entrara na familia. Foron devanceiros cultos, sabedores da importancia da formación, pero autodidactas. Meu pai licenciouse en Dereito na minerva compostelá nos anos corenta. Os meus tres irmáns, e a meirande parte dos meus numerosos curmáns, fomos xa egresados da Universidade de Santiago en diferentes eidos e profesións (sobrancean, por certo, de xeito notable os galenos). Falo dunha época e dunha contorna social na que o herdo da cultura (e, daquela, da formación superior) pesaba sobre as familias e, chegado un punto, practicamente non existía alternativa ao ingreso na universidade. A orla de licenciatura de meu pai ve pasar os anos a carón da miña, dependuradas ambas nas paredes do meu estudo. Ás veces repouso a ollada, cansa de tanto monitor, nas brétemas da Amaía e, de esguello, reparo nas orlas, xa viradas ao sepia venerable do tempo, que non perdoa. E reflexiono. Á Universidade de Santiago dediquei toda unha vida profesional. Quero crer que, con tantas angueiras e labor, lle devolvín parte do moito que ela me proporcionou. Porén, nunca fun mitómano nin amigo de sacralizar categorías ou estereotipos.

Juanpe non foi á universidade, non fixo a selectividade, nin sequera rematou o bacharelato. Un día, hai algúns anos, chapando os Séculos Escuros, díxonos á súa nai e a min que xa non podía máis e que ese sistema non lle servía para nada. Botou, coa súa moza, seis meses en Francia buscando a vida. Elixiu. Segue elixindo. Non estuda en ningunha universidade privada carísima, non é (nin foi nunca) o mellor da súa clase ou promoción nin espero que chegue a ser iso que chaman un “brillante profesional”. Abomino de quen presume dos (esperables) éxitos dos fillos como se fosen trofeos de caza. Juanpe leva anos facendo un máster na vida. Agora, con Meli, a súa cómplice, está cruzando os Pireneos en bicicleta. Entre outras moitas, subiu ao grupo familiar de WhatsApp unha foto na que aparece enriba da bici de costas, cos brazos abertos, como querendo apreixar a esencia das montañas recortadas contra o ceo azul. É a fermosa imaxe da liberdade, do esforzo, do valor do auténtico. E para min (desculpas pola leve vaidade) a do orgullo de quen escolleu, contra a tiranía das convencións, o seu camiño.