Maratón radiofónico por las 2.000 emisiones de ‘Estamos contigo’

A buen seguro que muchos de los que leen estas líneas son enamorados de la radio, un medio que suele atrapar tanto a oyentes como a periodistas de una manera casi mágica. Y eso mismo le ocurre tanto a Luis Rial como a su recua de seguidores. Hoy todos ellos están de enhorabuena: Estamos contigo va a celebrar el hito alcanzado con sus 2.000 programas emitidos, unas 12.000 horas de radio hecha con pasión.

Desde las 15.00 h de hoy hasta las tres de la madrugada, se va a realizar un maratón capitaneado por Luis Rial, junto al subdirector de Estamos contigo, Quico Fernández, y el técnico David Suárez. Además, el programa será inaugurado por la directora de márquetin de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, y el director general de EL CORREO GALLEGO, Alberto Tajes. Cabe recordar que esta cadena de supermercados hace posible que Estamos contigo, un programa de carácter solidario, ayude cada mes a cien familias con diferentes vales de compra para adquirir productos de primera necesidad en sus tiendas.

Además de estos invitados tan especiales, durante las doce horas de emisión van a pasar por antena hasta cien colaboradores, algunos desde el propio estudio situado en la redacción del grupo EL CORREO, en el polígono Costa Vella, y otros lo harán por vía telefónica.

Esta no era la idea inicial que se tenía para celebrar el éxito cosechado durante ocho años en antena. “Cuando cumplimos los 1.000 programas, realizamos una comida a la que acudieron quinientas personas de toda Galicia. En esta ocasión, también lo quisimos hacer, pero no se pudo por la situación sanitaria que estamos sufriendo”, explica el veterano periodista Luis Rial. Sin embargo, eso no va a impedir que todos los oyentes disfruten de una emisión preparada con mucho mimo, y que servirá también para agradecerles su confianza. Que llevemos ya ocho años en antena significa que funciona y el cariño hacia el programa es enorme”, cuenta Rial.

Este maratón radiofónico de doce horas será transmitida a través de Radio Obradoiro y en conexión con la cadena de emisoras Fórmula Fan Radio, que cubre toda la zona norte de Galicia (A Coruña, Ferrol, Pontedeume, Sada...). Al mismo tiempo, se puede descargar la aplicación en playstore para seguirla a través del teléfono móvil. Y también estará disponible a través de internet.